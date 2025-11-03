Νέες δηλώσεις Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες και δεν το λένε».

03 Νοέ. 2025 7:47
Pelop News

,Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε χθες Κυριακή 2/11/2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε.

«Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραίτητα πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ.
