Νέες δηλώσεις Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων
Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες και δεν το λένε».
,Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε χθες Κυριακή 2/11/2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές
«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε.
«Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραίτητα πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ.
