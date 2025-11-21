Νέες καταγγελίες για υποστελέχωση και ελλείψεις στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Πειραιά μετά τον τραγικό θάνατο της 13χρονης

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά προκαλεί ο θάνατος της 13χρονης μαθήτριας, που πνίγηκε την ώρα του φαγητού. Το τραγικό συμβάν συνοδεύεται πλέον από καταγγελίες γονέων για υποστελέχωση και μηδενική ενημέρωση, ενώ το Υπουργείο Παιδείας επιβεβαιώνει ότι στο περιστατικό παρενέβη άμεσα το προσωπικό του σχολείου.

Το παιδί παρουσίασε ξαφνικά απόφραξη των αεραγωγών του και, παρά την άμεση προσπάθεια για παροχή πρώτων βοηθειών, κατέληξε αφού μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη έχασε τη ζωή της σε ειδικό σχολείο – Προσαγωγές μετά τον αιφνίδιο πνιγμό από τροφή

Γονείς μαθητών, μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εκφράζουν την αγανάκτηση και την οργή τους για την έλλειψη ενημέρωσης. Μητέρα 10χρονου μαθητή τόνισε ότι κανείς δεν ειδοποίησε τους γονείς, ούτε ζητήθηκε να μεταβούν στο σχολείο:

«Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Υπάρχει μόνο μία βοηθός για όλο το σχολείο και δύο νοσηλευτές. Τα παιδιά της τάξης ήταν μόλις τρία».

Οι μαρτυρίες αυτές αναδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις σε βοηθητικό προσωπικό, σε ένα σχολείο που φιλοξενεί παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις καθημερινής υποστήριξης.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, πηγές αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη την ώρα του δεκατιανού, με το κορίτσι να εμφανίζει άμεσα συμπτώματα πνιγμού. Όπως τονίζεται, στο σημείο βρίσκονταν μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ο δάσκαλος και ο σχολικός νοσηλευτής, οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η υπόθεση εξελίσσεται και σε επίπεδο διερεύνησης ευθυνών, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός.

Το τραγικό συμβάν και οι δημόσιες καταγγελίες γονέων ανοίγουν πλέον έναν νέο κύκλο συζήτησης για την κατάσταση των ειδικών σχολείων, την επάρκεια του προσωπικού και τις δομές ασφαλείας για τα πιο ευάλωτα παιδιά.

