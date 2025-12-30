Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18

Νεες κλήσεις πατρινών αθλητών από την Πάτρα, αυτή την φορά από την ΚΟΕ για προπονήσεις αθλητών της ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων Κ18, σε Καμπ προετοιμασίας στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ “Άγιος Κοσμάς” ως εξής:

Από την Πάτρα κλήθηκαν οι Κανελλόπουλος και Τουντόπουλος του ΝΟΠ και ο Χρήστος Κοτσώνης από τη ΝΕΠ.

α. Παρασκευή 2/1/2026 και ώρα 09:30:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ:

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:

ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

ΚΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ:

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΜΙΓΓΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΙΩΝ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προγραμματισμός προπονήσεων:

Παρασκευή 2/1: 10:00-12:00 & 17:00-19:00. Σάββατο 3/1: 10:00-12:00.

β. Σάββατο 3/1/2026 και ώρα 17:30:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΣΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΑΣ ΑΡΗΣ:

ΤΑΓΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

MΠPOYTΣOΣ AΠOΣTOΛOΣ

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ:

KOTΣΩNHΣ XPHΣTOΣ

ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ:

ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ:

ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:

ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ:

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

BETIΣEΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΟΚ:

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Προγραμματισμός προπονήσεων: Σάββατο 3/1: 18:00-20:00. Κυριακή 3/1: 10:00-12:00 & 17:00-19:00.

