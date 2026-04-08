Νεκρές σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν δύο αδελφές στη Λάρισα
Στη Λάρισα νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές σε διαμέρισμα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου 2026.
Ειδικότερα σύμφωνα με το larissanet, λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – τις δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.
