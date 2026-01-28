Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Φαλάνη στη Λάρισα

Στη Λάρισα την τελευταία της πνοή άφησε πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή της Φαλάνης όταν παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

