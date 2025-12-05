Νεκρό ζευγάρι στην Αλεξανδρούπολη: Νέα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου, τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν ένας 58χρονος και η 55χρονη σύζυγός του στην Αλεξανδρούπολη, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή να δείχνουν πως ο θάνατός τους είχε επέλθει ημέρες πριν. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αναμένοντας τα τοξικολογικά αποτελέσματα για πλήρη εικόνα.

05 Δεκ. 2025 14:57
Σε τραγική ανακάλυψη κατέληξε η έρευνα των αστυνομικών το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στην Αλεξανδρούπολη, όπου εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους ένας 58χρονος και η 55χρονη σύζυγός του. Το ζευγάρι, που ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα, δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οι δύο τους φαίνεται να είχαν χάσει τη ζωή τους από την περασμένη Κυριακή, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε καρδιακή ισχαιμία. Τα πλήρη αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το ζευγάρι χωρίς τις αισθήσεις του στο πάτωμα του σπιτιού, ενώ στον χώρο υπήρχαν μία φιάλη υγραερίου –που ήταν κλειστή– και μία γεννήτρια, η οποία είχε μείνει χωρίς καύσιμο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης, που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, αν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

