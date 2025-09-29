Νεκρός 40χρονος στην Αντίπαρο που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα!

Πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες

Νεκρός 40χρονος στην Αντίπαρο που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα!
29 Σεπ. 2025 20:25
Pelop News

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία της Αντιπάρου μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα (29/09/2025) το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Διεθνολόγος – Νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλάει στην «Π»: «Ναι στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς»

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών μηχάνημα παρέσυρε τον άνδρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 40χρονος ντόπιος, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε κάτω από το σκαφτικό μηχάνημα.

Ο χειριστής του μηχανήματος είναι ντόπιος ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι Αρχές προχώρησαν στη σχηματισμό δικογραφίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:33 Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»
20:25 Νεκρός 40χρονος στην Αντίπαρο που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα!
20:15 Έρχεται η Κοβέσι στην Αθήνα! Με ποιους και γιατί θα συναντηθεί
20:08 Κουτσούμπας από την Πάτρα: «Το κράτος δεν θέλει να προστατέψει τους πολίτες» ΦΩΤΟ
20:00 Η Διεθνολόγος – Νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλάει στην «Π»: «Ναι στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς»
19:47 Πολεμικό Ναυτικό: Φρεγάτες Bergamini με φονικές ικανότητες και χαρακτηριστικά για Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο
19:37 Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο 19% οι αναποφάσιστοι
19:26 Καιρός (30/09/2025): Βροχές και καταιγίδες στο «αντίο» του Σεπτεμβρίου
19:19 Το Επιμελητήριο Αχαΐας δίπλα στους φορείς και τους συλλόγους της Αιγιάλειας
19:11 «Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας
19:03 Πάτρα: Γέμισαν την αίθουσα του ΤΕΕ τα μέλη της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Το νέο γραφείο πόλης
19:00 Το Μεσολόγγι θα ζήσει μέρες δόξας για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
18:51 Παρμενίων 2025: Που και πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες συναγερμού της πολιτικής άμυνας
18:33 Μπράβο ΑΕΚ, υποδέχτηκε τον μικρό ήρωα Μιχάηλ Πάνου ΒΙΝΤΕΟ
18:20 «Η συνολική στάση ζωής του, αποτελεί παρακαταθήκη για όλους και όλες»
18:11 Μετά τις φωτιές οι πλημμύρες! Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΒΙΝΤΕΟ
17:57 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης ΒΙΝΤΕΟ
17:50 Κίνα: Θανατική ποινή σε μέλη μαφιόζικης οικογένειας στη Μιανμάρ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ