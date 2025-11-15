Νεκρός 42χρονος αναβάτης σε σύγκρουση μηχανής με φορτηγό, ΦΩΤΟ

Το δυστύχημα έγινε νωρις το πρωί στον Κηφισό

15 Νοέ. 2025 10:41
Pelop News

Τραγωδία σε τροχαίο δυστύχημα με νεκρό νωρίς σήμερα το πρωί στον Κηφισό.

Στα χέρια της Αστυνομίας μέλος διεθνούς συμμορίας διαρρηκτών, που είχε κλέψει το σπίτι της εισαγγελέως Τουλουπάκη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανάκι που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε μικρό φορτηγό που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 42χρονος οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και πλήρωμα της Τροχαίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

