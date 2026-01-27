Νεκρός 55χρονος σε ρέμα στα Άγναντα Τζουμέρκων – αναζητείται η αιτία θανάτου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Κεντρικά Τζουμέρκα, όπου ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα, με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται από τις αρχές.

Νεκρός 55χρονος σε ρέμα στα Άγναντα Τζουμέρκων – αναζητείται η αιτία θανάτου
27 Ιαν. 2026 11:03
Pelop News

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 55χρονος άνδρας σε ρέμα στην περιοχή Άγναντα των Κεντρικών Τζουμέρκων, με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epirus-tv-news.gr, ο άνδρας είχε μεταβεί το βράδυ της Δευτέρας στο καφενείο του χωριού. Καθώς περνούσαν οι ώρες και δεν επέστρεφε στο σπίτι του αδελφού του, όπου διέμενε, ο τελευταίος ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων, που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του. Τελικά, ο 55χρονος βρέθηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ρέμα.

Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

