Νεκρός διάσημος πολεμικός φωτορεπόρτερ, ποιος είναι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία

Ο γνωστός πολεμικός φωτορεπόρτερ Πολ Λόου βρέθηκε νεκρός, έχοντας δεχτεί θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως κύριος ύποπτος για το έγκλημα θεωρείται ο 19χρονος γιος του, Εμίρ Λόου.

Ο 61χρονος Λόου εντοπίστηκε από τις αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες κοντά σε ένα δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας, κοντά στους καταρράκτες Stoddard Canyon. Έφερε τραύματα στο πάνω μέρος του σώματος και στον λαιμό, και οι αρχές τον κήρυξαν νεκρό στο σημείο. Η ιατροδικαστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν το τραύμα στον λαιμό.

Σύμφωνα με την New York Post, ένας άνδρας που διέφυγε από το σημείο με αυτοκίνητο και τράκαρε σε κοντινή απόσταση ταυτοποιήθηκε ως ο γιος του θύματος, Εμίρ Λόου. Ο 19χρονος συνελήφθη από τις αρχές και κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του.

