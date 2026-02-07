Νεκρός οδηγός ΙΧ που έπεσε στην Πάργα σε αρδευτικό κανάλι!

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ

Νεκρός οδηγός ΙΧ που έπεσε στην Πάργα σε αρδευτικό κανάλι!
07 Φεβ. 2026 15:10
Pelop News

Δυστυχώς άνδρας 42 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες, έπειτα από πτώση του αυτοκινήτου του σε αρδευτικό κανάλι στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας.

Τι συνέβη με το «Φιορ Ντι Λεβάντε»: Η απαγόρευση απόπλου και η συνέχιση των πλόων του

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάργας για αγροτικό όχημα που είχε καταλήξει σε κανάλι βάθους περίπου δύο μέτρων, γεμάτο νερό, στον δρόμο που συνδέει τα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί.

Όπως έγινε γνωστό, στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Ο 42χρονος διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

