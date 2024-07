Νεκρός πατέρας και οι τρεις κόρες του, ηλικίας 5 έως 9 ετών, από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, και κυρίως στην πόλη της Γάζας, όπου ανταποκριτής του AFP έκανε λόγο για πυρά του πυροβολικού και ισραηλινά drones.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, ο Μοχάμεντ Αλί αλ Ράι και οι τρεις κόρες του, ηλικίας πέντε ως εννέα ετών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του σπιτιού τους, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Πιο βόρεια, αυτόπτες μάρτυρες είδαν χθες Παρασκευή Ισραηλινούς στρατιώτες να απομακρύνονται από κάποιες συνοικίες της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, στις συνοικίες Ταλ αλ Χάουα και αλ Σινάα εντοπίστηκαν περίπου 60 πτώματα Παλαιστινίων.

Israel killed four innocent civilians in an attack on the house of the Al-Rai family in Deir al-Balah.

1. Rital Mohammad Al-Rai, 5 years

2. Mai Mohammad Al-Rai, 8 years

3. Laila Mohammad Al-Rai, 9 years

4. Mohammad Ali Al-Rai, 40 years pic.twitter.com/ctfapMnRfp

