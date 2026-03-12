Νέο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν: Στο στόχαστρο πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη

Νέο επεισόδιο στην πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι έπληξε ιρανική εγκατάσταση που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, συνδεόταν με κρίσιμες δυνατότητες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το συγκρότημα Taleghan, κοντά στην Τεχεράνη, το οποίο το Ισραήλ συνδέει με το πρόγραμμα AMAD.

12 Μαρ. 2026 13:22
Pelop News

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε πρόσφατα σε πλήγμα εναντίον ιρανικής εγκατάστασης, την οποία παρουσιάζει ως χώρο όπου το καθεστώς εργαζόταν πάνω σε «κρίσιμες δυνατότητες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων». Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του IDF, στόχος ήταν το συγκρότημα Taleghan, που βρίσκεται στην ευρύτερη στρατιωτική περιοχή του Parchin, κοντά στην Τεχεράνη.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η εγκατάσταση χτυπήθηκε στο πλαίσιο σειράς αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια το Ιράν χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο σημείο για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων, τα οποία συνδέει με το πρόγραμμα AMAD, το φερόμενο μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Το Taleghan δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον IDF, το ίδιο συγκρότημα είχε δεχθεί ξανά ισραηλινό πλήγμα τον Οκτώβριο του 2024. Η νέα ισραηλινή θέση είναι ότι το τελευταίο διάστημα εντοπίστηκαν κινήσεις αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του χώρου από την ιρανική πλευρά, γεγονός που, κατά το Ισραήλ, οδήγησε στη νέα επίθεση.

Διεθνή δημοσιεύματα σημειώνουν ότι το συγκρότημα Taleghan 2 στο Parchin βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο αναλυτών και οργανισμών παρακολούθησης, λόγω υποψιών ότι συνδέεται με δοκιμές υψηλών εκρηκτικών σχετικών με πυρηνικό οπλικό σχεδιασμό. Ωστόσο, πρόκειται για ισχυρισμούς που αφορούν εξαιρετικά ευαίσθητο πεδίο και δεν συνοδεύονται, τουλάχιστον προς το παρόν, από ανεξάρτητη διεθνή επιβεβαίωση για το εύρος του τελευταίου πλήγματος ή για το ακριβές επιχειρησιακό του αποτέλεσμα.

Η νέα ανακοίνωση του IDF προσθέτει ακόμη έναν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της στρατιωτικής έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, με φόντο τις επιθέσεις σε στρατηγικές εγκαταστάσεις και τη συνεχή ανησυχία για την πορεία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

