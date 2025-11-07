Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία

Μία σημαντική ενίσχυση για το Νοσοκομείο Αμαλιάδας και τους κατοίκους της Βόρειας Ηλείας αποτελεί η έναρξη λειτουργίας ιατρείου Νεφρολογίας, που παρέχει πλέον τη δυνατότητα κλινικής εξέτασης από εξειδικευμένο ιατρό.

Ο Νεφρολόγος θα βρίσκεται στη νοσηλευτική μονάδα της Αμαλιάδας μία φορά την εβδομάδα, εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής και συμβάλλοντας στην καλύτερη πρόληψη και παρακολούθηση των ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα.

Η θετική αυτή εξέλιξη προέκυψε έπειτα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες μεταξύ του Δημάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας κ. Κώστα Τσαούση και του Προέδρου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου Αμαλιάδας κ. Νικόλαου Σδούγα, με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας κ. Σπύρο Πολίτη.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χριστοδουλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, τονίζοντας ότι: «Η ενίσχυση του Νοσοκομείου Αμαλιάδας με κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες αποτελεί πάγιο και αδιαπραγμάτευτο στόχο μας. Με συλλογική προσπάθεια και συνεννόηση μπορούμε να πετυχαίνουμε ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών».

