Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Για δύο ημέρες, Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν περιοχές της βορειοδυτικής και δυτικής Ελλάδας.

17 Νοέ. 2025 12:16
Pelop News

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τις επόμενες 48 ώρες. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για φαινόμενα έντονης διάρκειας και καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τα τακτικά δελτία επικαιροποίησης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για σημαντική μεταβολή του καιρού από το πρωί της Τρίτης (18/11) έως και το βράδυ της Τετάρτης (19/11).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά και προς την Αιτωλοακαρνανία.

Πιο αναλυτικά, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν:

  • Την Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο βόρειο Ιόνιο – κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς – και στην Ήπειρο.
  • Από το μεσημέρι της Τρίτης, στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι έντονες.

Η ΕΜΥ τονίζει ότι τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα αλλά έντονη διάρκεια, ενώ το δελτίο θα ανανεωθεί εντός 24 ωρών, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς μέσω των επίσημων καναλιών της ΕΜΥ και του Meteoalarm, καθώς και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Η νέα επιδείνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας του καιρού, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν πτώση και τους ανέμους να ενισχύονται στα δυτικά πελάγη.

Ενδεικτικά επηρεαζόμενες περιοχές:

Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί)

Ήπειρος (κυρίως Πρέβεζα, Θεσπρωτία)

Δυτική Στερεά – Αιτωλοακαρνανία

