Νέο λουτρό αίματος στη Γάζα, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς για μια ακόμα φορά είχαμε τραγωδία στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς είχαμε επίθεση από το Ισραήλ κοντά σε ένα σημείο διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 31 Παλαιστίνιοι, όπως δήλωσαν σήμερα τοπικές υγειονομικές αρχές. Το συμβάν στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, είναι το τελευταίο μιας σειράς που δείχνει την ανασφάλεια γύρω από τη διανομή βοήθειας στη Γάζα, μετά τη μερική μόνο χαλάρωση ενός σχεδόν τρίμηνου ισραηλινού αποκλεισμού τον περασμένο μήνα.

«Υπάρχουν μάρτυρες [νεκροί] και τραυματίες. Είναι μια τραγική κατάσταση σε αυτόν τον τόπο. Τους συμβουλεύω να μην πάει κανείς στα σημεία διανομής βοήθειας. Αρκετά», δήλωσε ο υγειονομικός Αμπού Τάρεκ στο Νοσοκομείο Νάσερ στη γειτονική πόλη Χαν Γιούνις.

Gaza rescuers have said Israeli gunfire killed at least ten Palestinians and wounded more than 100 as thousands of people headed towards a US-backed aid distribution site https://t.co/IZsTAz2DcB

