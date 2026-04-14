Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο: Αυξήσεις «στο χέρι» έως 107 ευρώ

Σε ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον επιστρέφουν μετά το Πάσχα περισσότεροι από 600.000 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δούν αυξήσεις στο μισθό που θα πάρουν τέλος Απριλίου. Από την 1η Απριλίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή η οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ, η οποία σε συνδυασμό με τις πρόσφατες φορολογικές ελαφρύνσεις, ενισχύει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Ο νέος «χάρτης» των βασικών μισθών

Η παρέμβαση αυτή αναπροσαρμόζει τα εισαγωγικά κλιμάκια όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης. Από τον Απρίλιο, οι κατώτατοι μεικτοί βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ): 920 ευρώ (από 650 ευρώ το 2019, σωρευτική αύξηση 41%).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 998 ευρώ.

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 1.177 ευρώ.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 1.232 ευρώ.

Η πραγματική ενίσχυση για τη μεγάλη πλειονότητα των μισθωτών προκύπτει από τον συνδυασμό της οριζόντιας αύξησης και της φορολογικής μεταρρύθμισης Πιερρακάκη (σε ισχύ από 1/1/2026). Το συνολικό μηνιαίο καθαρό όφελος κυμαίνεται πλέον μεταξύ 64 και 107 ευρώ, ποσό που σε ετήσια βάση ισοδυναμεί για πολλούς υπαλλήλους με έναν επιπλέον 13ο μισθό.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερα

Γονείς και πολύτεκνοι: Λόγω των μειωμένων φορολογικών κρατήσεων, ένας ιατρός του ΕΣΥ με τέσσερα παιδιά κερδίζει επιπλέον 93 ευρώ μηνιαίως μόνο από τη μείωση του φόρου.

Ειδικά Μισθολόγια: Οι αυξήσεις αφορούν επίσης ένστολους (νέος αστυνομικός: 734 ευρώ βασικός), δικαστικούς και ιατρούς του ΕΣΥ.

Υπάλληλοι με ωρίμανση προϋπηρεσίας: Όσοι αλλάζουν κλιμάκιο εντός του 2026 θα δουν διπλό όφελος (π.χ. διοικητικός υπάλληλος ΠΕ μπορεί να δει συνολική μεικτή αύξηση 99 ευρώ).

Τα συστήματα εκκαθάρισης έχουν ήδη ενημερωθεί. Οι αυξημένες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των αναδρομικών από 1ης Απριλίου, αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων με την τακτική μισθοδοσία στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου.

