Νέο ναυταθλητικό κέντρο εξήγγειλε ο Δήμος Πατρέων!

Το ναυταθλητικό κέντρο που προσατολίζεται να κατασκευάσει ο Δήμος αφορά σκάφη ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας

20 Ιαν. 2026 12:12
Είδηση – βόμβα βγήκε στην εκδήλωση της κοπής πίτας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος ανακοίνωσε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία πρότυπου ναυταθλητικού κέντρου στον χώρο του πρώην γαλλικού μόλου της Πάτρας (προέκταση Γούναρη), με τους ανθρώπους του ΙΟΠ να μένουν με το στόμα ανοιχτό!
Υπενθυμίζεται πως πριν από 8 μήνες, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων των τριών ναυτικών Ομίλων της Πάτρας (ΝΟΠ, ΙΟΠ και ΑΙΟ Ρίου Ιάσων) με θέμα την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και είχαν προτείνει στον Δήμο τη δημιουργία κέντρου ναυταθλητισμού μαζί με μελέτη αξιοποίησης. Το θέμα είχε «παγώσει», αλλά φαίνεται πως αναθερμαίνεται μετά τις εξαγγελίες του κ. Πετρόπουλου.
Το ναυταθλητικό κέντρο που προσατολίζεται να κατασκευάσει ο Δήμος αφορά σκάφη ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας.

Η άλλη σημαντική είδηση που βγήκε από την εκδήλωση ήταν η οριστικοποίηση διεξαγωγής στην Πάτρα του Πανελληνίου ιστιοπλοϊκού πρωταθλήματος όπτιμιστ U13 τον ερχόμενο Ιούλιο, στο οποίο θα λάβουν μέρος πάνω από 400 αθλητές και αθλήτριες, ενώ προβλέπεται να γίνουν πολλές εκδηλώσεις και στο κέντρο της πόλης.

Η ευχάριστη έκπληξη της εκδήλωσης ήταν η παρουσία του 14χρονου αθλητή από τη Βόνιτσα, Νίκου Παππά, ο οποίος τον περασμένο μήνα αναδείχθηκε κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο για το 2025 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία! Οι ειδικοί μιλούν για ένα παιδί φαινόμενο του αθλήματος.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη του ΙΟΠ, ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο δικηγόρος Πατρών, Κώστας Κρεμμύδας και ο ιδιοκτήτης της Super Cargo, Σπύρος Γεννατάς.

 

