Nέο νομοσχέδιο: Βαριές ποινές και αυστηρές κυρώσεις για τον παράνομο τζόγο, τι προβλέπει για influencers και internet cafe

Νομοσχέδιο για για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών με στόχο την αποτροπή της παράνομης δραστηριότητας, η οποία εκτιμάται ότι κινείται σε ετήσιο τζίρο περίπου 1,6-1,67 δισ. ευρώ, προκαλώντας απώλειες εσόδων για το Δημόσιο της τάξης των 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το 2024, περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένα sites, λέσχες και καζίνο, ενώ η «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ περιλαμβάνει σχεδόν 11.000 παράνομους ιστοτόπους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης και διατήρησης αδειών λειτουργίας σε Internet cafe, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται ως προκάλυμμα για παράνομες δραστηριότητες.

Στο ποινικό σκέλος προβλέπονται βαριές ποινές φυλάκισης (έως και πολυετείς καθείρξεις σε περιπτώσεις τυχερών παιγνίων), υψηλά χρηματικά πρόστιμα, άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα καταστημάτων από τους δήμους, καθώς και αφαίρεση αδειών λειτουργίας για όσους διοργανώνουν ή διεξάγουν παίγνια χωρίς άδεια.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώνονται και άλλες διατάξεις σε συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και φορολογικά ζητήματα, όπως:

Επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως (αντί για ένα) χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους, εκτός Περιφέρειας Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Εφαρμογή άμεσης επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, ύψους 0,41 ευρώ/λίτρο, μέσω νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ με χρήση κινητού και QR code. Η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω του MyData App.

Απαγόρευση χορήγησης νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb) στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων σε περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση, σε περίπτωση μεταβίβασης (αγοραπωλησία, γονική παροχή, κληρονομιά). Επίσης, δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή τους για όσο διαρκεί ο περιορισμός.

