Νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 930 εκατ. ευρώ για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ποιοι οφελούνται

Νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» ξεκινά δεύτερο εξάμηνο 2026

18 Μαρ. 2026 20:47
Pelop News

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ανακοίνωσε νέα δεδομένα για το πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με συνολικό προϋπολογισμό 930 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος είναι η αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού που λειτουργούν με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, με σύγχρονες λύσεις όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσίφωνες. Το πρόγραμμα αφορά τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για ηλιακούς θερμοσίφωνες, συνολικά περίπου 280.000 ωφελούμενους.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε αντλία θερμότητας, είτε ηλιακό θερμοσίφωνα, είτε και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα. Η ενίσχυση καλύπτει τόσο το κόστος αγοράς του εξοπλισμού όσο και τις εργασίες εγκατάστασης, με ποσοστά που φτάνουν έως και 80% ανάλογα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Παράδειγμα υπολογισμού

Ένα νοικοκυριό προμηθεύεται αντλία θερμότητας αξίας 6.200 ευρώ (με ΦΠΑ, επιδότηση 80%) και ηλιακό θερμοσίφωνα αξίας 1.240 ευρώ (με ΦΠΑ, επιδότηση 40%). Λαμβάνει συνολική ενίσχυση 5.450 ευρώ και καλύπτει από ιδία συμμετοχή μόλις 2.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στο προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 192.226 αιτήσεις, εκ των οποίων 121.400 αφορούσαν αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς και 70.826 αντλίες θερμότητας.

Για τις επιχειρήσεις

Παράλληλα, προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμιση για περίπου 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση σε κλάδους υψηλού ενεργειακού κόστους. Η ενίσχυση καλύπτει τόσο εργασίες στο κτιριακό κέλυφος όσο και αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού, όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Οι ανακοινώσεις έγιναν από κοινού από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

