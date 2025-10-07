Νέοι κανόνες στην εργασία – Το νέο νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές αλλαγές

Με κομβικό σημείο το ευέλικτο ωράριο, κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Ολους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο- Προστασία στην Πράξη» το οποίο από σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές αλλαγές σε ζητήματα ωραρίου, υπερωριών, προσλήψεων και αδειών, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία για εργαζομένους και επιχειρήσεις, αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μέσω της ψηφιακής παρακολούθησης.

@ Ευέλικτο ωράριο: Πέραν του 8ώρου, καθιερώνεται η 9η ώρα ως υπερεργασία, καθώς και έως τρεις επιπλέον ώρες (μέχρι τη 12η) που θεωρούνται υπερωρίες. Σήμερα, εργαζόμενοι μπορούν κατ’ εξαίρεση να απασχολούνται έως 13 ώρες ημερησίως σε περισσότερους εργοδότες· πλέον αυτό θα επιτρέπεται και σε έναν μόνο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια ημερήσιας ανάπαυσης και το ανώτατο εβδομαδιαίο όριο των 40 ή 48 ωρών. Η 13ωρη εργασία δεν μπορεί να εφαρμόζεται καθημερινά, αλλά μόνο περιστασιακά. Παραμένουν τα ισχύοντα όρια υπερωριών –48 ώρες ανά τετράμηνο και 150 ετησίως– πράγμα που σημαίνει ότι η 13ωρη εργασία μπορεί να εφαρμόζεται έως 37,5 ημέρες τον χρόνο, πάντα με τη συναίνεση του εργαζομένου.

@ Μισθολογικές προσαυξήσεις: Οι υπερωρίες αμείβονται με προσαύξηση 40%, ενώ παράνομη επιπλέον ώρα εργασίας συνεπάγεται προσαύξηση 120%. Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διασφαλίζει την ακρίβεια των στοιχείων και τη δίκαιη αμοιβή. Ετσι, ο εργαζόμενος μπορεί να ωφεληθεί οικονομικά, λαμβάνοντας έως και 119 ευρώ επιπλέον.

@ Τετραήμερη εργασία και διευθέτηση χρόνου: Δίνεται πλέον η δυνατότητα τετραήμερης απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας ευελιξία σε εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις. Η διευθέτηση μπορεί να συμφωνείται σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση, πάντα με τη συναίνεση του εργαζομένου.

@ Προσλήψεις fast track: Εισάγονται ταχείες διαδικασίες προσλήψεων μέσω εφαρμογής στο κινητό, ώστε να καλύπτονται άμεσα αυξημένες ανάγκες σε εστίαση, τουρισμό και καταλύματα, ιδίως σε αργίες και σαββατοκύριακα. Ο εργοδότης δηλώνει ηλεκτρονικά τους όρους εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ο εργαζόμενος αποδέχεται τη σύμβαση μέσω της εφαρμογής «MyErgani» πριν την έναρξη εργασίας.

@ Αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις: Καταργείται η υποχρέωση αναμονής 10 ημερών για την αντικατάσταση εργαζομένου που αποχωρεί οικειοθελώς· η νέα πρόσληψη μπορεί να γίνει άμεσα.

@ Εκ περιτροπής εργασία και «σπαστή» άδεια: Οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα υπερωριών με προσαύξηση 40%. Επίσης, θεσπίζεται μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση της ετήσιας άδειας, η οποία μπορεί πλέον να κατατμηθεί σε περισσότερες περιόδους, κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και εργοδότη.

Θεόδωρος Ξούλος: «Κανονικοποίηση» της εξάντλησης

Ο Θεόδωρος Ξούλος, οικονομολόγος, σύμβουλος εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στην «Π», αναφέρει τα εξής:

«Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επιτρέπει απασχόληση έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, καταργώντας στην πράξη το ιστορικά κατοχυρωμένο 8ωρο. Παρουσιάζεται ως μέτρο ευελιξίας, όμως στην πραγματικότητα οδηγεί σε εξάντληση, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, την οικογένεια και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

Η πρόβλεψη υπερωριών για εργαζόμενους με εκ περιτροπής απασχόληση αίρει κρίσιμες ασφαλιστικές δικλίδες. Ετσι, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καλύπτουν ανάγκες με φθηνή υπερωρία, αντί να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, εντείνοντας την επισφάλεια.

Η απαλλαγή υπερωριών και κυριακάτικης εργασίας από ασφαλιστικές εισφορές μειώνει τα έσοδα των Ταμείων και υπονομεύει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Οι εργαζόμενοι χάνουν μελλοντικά δικαιώματα και συντάξεις.

Η έλλειψη πρόνοιας για συλλογικές συμβάσεις ενισχύει την ατομικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και τη μονομερή εργοδοτική ισχύ.

Συμπέρασμα: Σε μια περίοδο που η κοινωνία έχει ανάγκη από ενίσχυση και προοπτική, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πλαίσιο που μετατρέπει την εργασία σε πεδίο επισφαλούς ευελιξίας. Ο εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να ταυτίζεται με την απορρύθμιση· απαιτεί θεσμούς που στηρίζουν τη συνοχή και την προστασία της εργασίας ως θεμελιώδους δικαιώματος».

Δημήτρης Φάκαλος: Διορθώνονται στρεβλώσεις

Ο επιχειρηματίας της εστίασης Δημήτρης Φάκαλος, σχολιάζοντας στην «Π» τις αλλαγές στο εργασιακό, επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Οι αλλαγές στα εργασιακά έρχονται να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις του εργασιακού πλαισίου, όπως για παράδειγμα, το δικαίωμα (εργαζομένων, αλλά και εργοδοτών!) για υπερωριακή εργασία των part timers.

Επίσης, έρχονται να κάνουν τον νόμο πιο ρεαλιστικό για εργαζόμενους που χρειάζεται να απασχοληθούν έως και 10-12 ώρες μια ημέρα, παίρνοντας ρεπό τις επόμενες δύο.

Ενα περαιτέρω πλεονέκτημα είναι ότι οι αλλαγές αυτές θωρακίζουν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων αφού πλέον, όλες οι εργάσιμες ώρες είναι καταγεγραμμένες και πληρώνονται με προσαύξηση.

Οσον αφορά τους «αντιρρησίες» πρέπει να σημειωθεί πως, σε γενικές γραμμές, ο νέος νόμος διορθώνει στρεβλώσεις και ‘’παραλογισμούς’’, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν τους διανομείς φαγητού. Ενας διανομέας ασφαλισμένος σε ένα εστιατόριο μπορούσε να δουλέψει maximum έως 8 ώρες ημερησίως, ενώ ο ίδιος εργαζόμενος, για το ίδιο αντικείμενο εργασίας, αν απασχολείται με μπλοκάκι (είτε στον ίδιο εργοδότη -ναι μπορούσε και με μπλοκάκι- είτε σε κάποια πλατφόρμα delivery) μπορεί να δουλέψει όσες ώρες θέλει!

Τέλος, το πρόβλημα με όσους αντιτίθενται στις αλλαγές είναι πως αφενός δεν γνωρίζουν επ’ ακριβώς την νομοθεσία και αφετέρου δεν έχουν γνώση των πραγματικών αναγκών του κάθε εργασιακού πεδίου».

