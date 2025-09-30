Νέος Χάρτης Ενόπλων Δυνάμεων: Οι αλλαγές της «Ατζέντα 2030» με μεταρρυθμίσεις στη θητεία και τις αποδοχές

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε τον νέο χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ατζέντα 2030», κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Πεντάγωνο προχωρά σε νέα δομή, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων.

Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία

Μεταξύ των βασικών αλλαγών, περιλαμβάνονται:

Μείωση της θητείας από 17 σε 14 μήνες για τους ΔΕΑ, με παράλληλη αναγνώριση πτυχίων ΑΕΙ για τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

Κατάταξη των νεοσυλλέκτων μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 9μηνη θητεία στον Στρατό Ξηράς, ενώ όσοι διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση θα κατευθύνονται στο Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία.

Βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 εβδομάδων, ειδική εκπαίδευση 4 εβδομάδων και εντατική επιχειρησιακή εκπαίδευση 12 εβδομάδων, με διδασκαλία χρήσης drones και συστημάτων αντι-drones, αξιοποιώντας διδάγματα από πολέμους σε Ουκρανία και Νότιο Καύκασο.

Δημιουργία Σώματος 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντών, με επέκταση συμμετοχής έως τα 60 έτη και ενοποίηση με την Εθνοφυλακή.

Στρατολόγηση γυναικών

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για την υποχρεωτική στράτευση γυναικών, ξεκινώντας το 2026 με 200 εθελόντριες ηλικίας 20-26 ετών, οι οποίες θα έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα και πλεονεκτήματα σε θέσεις του Δημοσίου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αποδοχές και μισθολόγιο

Στο νέο πλαίσιο, οι αποδοχές των στελεχών θα αυξηθούν σημαντικά:

Ανθυπολοχαγός με 3 χρόνια υπηρεσίας σε παραμεθόριο: 1.197 → 1.576 ευρώ καθαρά

Κελευστής σε πλήρωμα πολεμικού πλοίου: 901 → 1.512 ευρώ καθαρά

Η αύξηση προέρχεται από την εξοικονόμηση πόρων μέσω της συγχώνευσης στρατοπέδων και της νέας δομής δυνάμεων, ενώ η Β’ και Γ’ φάση του σχεδίου προβλέπουν περαιτέρω αυξήσεις για όλους τους οπλίτες και υπαξιωματικούς. Παράλληλα, υλοποιείται οικιστικό πρόγραμμα 10ετίας, που διασφαλίζει στέγαση για όλα τα στελέχη σε περίπτωση μετάθεσης.

Νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο

Νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας

Νέα ακαδημαϊκή εκπαίδευση και νέα εφεδρεία

Ρυθμίσεις για τη μέριμνα προσωπικού και το πλαίσιο θητείας

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις αλλαγές ως τολμηρές και αναγκαίες, με στόχο την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών σχολών και της θητείας, ενώ τόνισε την ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Επισήμανε ότι θα συζητηθεί η προμήθεια φρεγατών Belharra και η πιθανή απόκτηση ακόμη δύο φρεγατών από την Ιταλία, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα στην ουσιαστική αναβάθμιση σε όλα τα πεδία.

Ο Νίκος Δένδιας κατέληξε: «Η θητεία δεν είναι αγγαρεία. Πιστεύουμε στον στρατό πολιτών, συνταγματική ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε τη χώρα μας».

