Νέος ισχυρός σεισμός στις νότιες Φιλιππίνες

Νέα σεισμική δόνηση μια εβδομάδα μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα

17 Οκτ. 2025 7:41
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 69 χιλιομέτρων, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον δήμο Νταπά, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Νόρτε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα

«Αισθανθήκαμε έναν ισχυρό, αλλά σύντομο σεισμό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διασώστης Ραλφ Καδαλένα.

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώνεται μία εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,4 και 6,7 Ρίχτερ, που έπληξαν τη νήσο Μιντανάο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

Τον Σεπτέμβριο, σεισμός 6,9 Ρίχτερ στη νήσο Τσεμπού είχε προκαλέσει 75 θανάτους και την καταστροφή περίπου 72.000 κτιρίων.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη, καθιστώντας τη χώρα μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.

 
