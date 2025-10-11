Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα

Νέος ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τις νότιες ακτές των Φιλιππίνων, μόλις ένα 24ωρο μετά τις δονήσεις των 7,4 και 6,7 Ρίχτερ που προκάλεσαν ανησυχία στη χώρα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για μετασεισμούς και πιθανά προβλήματα στις υποδομές.

Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα
11 Οκτ. 2025 19:30
Pelop News

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (11 Οκτωβρίου 2025) στα ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Η δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων, με επίκεντρο σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς η περιοχή παραμένει σεισμικά ενεργή.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, οι Φιλιππίνες είχαν ήδη πληγεί από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,4 και 6,7 Ρίχτερ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μαστού του «Άλμα Ζωής» Αχαΐας – Εξετάστηκαν 185 πολίτες ΦΩΤΟ
21:00 Ο Μακρόν στην Αίγυπτο για τη συμφωνία Τραμπ: Στήριξη στο σχέδιο ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς
20:51 Πρώτη ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
20:48 ΖΩΝΤΑΝΑ Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – Μια νύχτα φωτιάς και Ιστορίας στο Ενετικό Λιμάνι
20:36 Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ
20:24 Κατρίνης: «Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους»
20:20 Πυροβολισμοί σε πρακτορείο στοιχήματος στη Γερμανία: Τρεις τραυματίες στο Γκίσεν
20:12 Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας
20:00 Παράνομα εμβόλια ευλογιάς στα κοπάδια: Συναγερμός και παρέμβαση του Άρειου Πάγου
19:48 Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο
19:36 Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος με πάνω από 16.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
19:30 Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα
19:24 Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία
19:12 Τηλεφώνημα Ζελένσκι – Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»
19:08 Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα, επέβαλε τον νόμο του ΦΩΤΟ
19:02 Τα κορίτσια της ΝΕΠ έμαθαν πολλά από τον ΑΝΟ Γλυφάδας – Φωτογραφίες/βίντεο/δηλώσεις
19:00 Ο Καθηγητής Σπύρος Ράγκος στην «Π»: Στο αμφιθέατρο δοκιμάζονται ιδέες
18:51 Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας
18:49 Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ
18:48 «Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ