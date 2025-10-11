Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (11 Οκτωβρίου 2025) στα ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Η δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων, με επίκεντρο σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς η περιοχή παραμένει σεισμικά ενεργή.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, οι Φιλιππίνες είχαν ήδη πληγεί από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,4 και 6,7 Ρίχτερ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



