Νέος ΚΟΚ: Η «καμπάνα» που προβλέπεται για το πέταμα τσιγάρου από αυτοκίνητο

Πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος

13 Οκτ. 2025 23:21
Pelop News

Είναι δεδομένο ότι η εικόνα ενός τσιγάρου να εκτοξεύεται από το παράθυρο δεν είναι απλώς αγενής· είναι και επικίνδυνη. Η ρίψη τσιγάρου από όχημα από τον οδηγό είτε από επιβάτη και σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Το πρόστιμο ισχύσει και στην περίπτωση που επιβάτης απορρίψει αντικείμενο ή ουσία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ρύπανση, δηλαδή από αναμμένα τσιγάρα και χαρτιά ακόμα και υπολείμματα φαγητού.

Διπλή η απειλή

Σε κάθε περίπτωση η πράξη συνιστά διπλή απειλή. Πρώτον γιατί αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου ένα αναμμένο αποτσίγαρο αρκεί για να ανάψει ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου και δεύτερον, επιβαρύνει το περιβάλλον με σκουπίδια που δύσκολα αποσυντίθενται, υποβαθμίζοντας δημόσιους χώρους και οδικά δίκτυα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μία απλή κίνηση για μεγάλη μερίδα οδηγών μπορεί να κοστίσει ακριβά, όχι μόνο 150 ευρώ και 40 ημέρες χωρίς τιμόνι, αλλά και σε περιβαλλοντική ζημιά με ανυπολόγιστες συνέπειες.
