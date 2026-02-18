Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.040 παραβάσεις σε μία εβδομάδα για μη χρήση κράνους – 70 στη Δυτική Ελλάδα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», καθώς μόνο κατά την 33η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης βεβαιώθηκαν περισσότερες από 1.040 παραβάσεις σε όλη τη χώρα.

Η εκστρατεία έχει ως βασικό στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), ως προς την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους. Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποιούν καθημερινά στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια.

Πάνω από 15.000 έλεγχοι σε μία εβδομάδα

Το διάστημα από 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2026 διενεργήθηκαν συνολικά 15.219 έλεγχοι. Από αυτούς προέκυψαν:

954 παραβάσεις σε οδηγούς (εκ των οποίων 29 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής),

94 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων.

Ειδικότερα, 832 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 91 επιβάτες και 122 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα της μη χρήσης κράνους παραμένει έντονο, παρά τη συνεχή ενημέρωση και τους αυστηρούς ελέγχους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους, καθώς η συμμόρφωση στον συγκεκριμένο κλάδο θεωρείται κρίσιμη για την οδική ασφάλεια.

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Ανά περιφέρεια, οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν:

521 στην Αττική

108 στο Νότιο Αιγαίο

70 στη Δυτική Ελλάδα

68 στην Κρήτη

65 στη Θεσσαλία

58 στα Ιόνια Νησιά

43 στην Πελοπόννησο

32 στη Θεσσαλονίκη

24 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

21 στη Στερεά Ελλάδα

20 στην Κεντρική Μακεδονία

11 στην Ήπειρο

6 στο Βόρειο Αιγαίο

1 στη Δυτική Μακεδονία

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ωστόσο οι έλεγχοι επεκτείνονται συστηματικά και στην περιφέρεια.

Αυστηρότερες ποινές με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Με τη θέσπιση του νέου Νόμος 5209/2025, η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω σημαντικής αυστηροποίησης των κυρώσεων.

Οι ποινές προβλέπουν:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου.

Πρόστιμο 30 ευρώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά, καθιστώντας σαφές ότι η παραβατικότητα δεν θα γίνεται ανεκτή.

Στόχος η αλλαγή νοοτροπίας

Παρά τον αυστηρό χαρακτήρα των ελέγχων, η εκστρατεία δεν έχει τιμωρητικό προσανατολισμό, αλλά επιδιώκει τη σταδιακή αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας. Η χρήση κράνους αποτελεί στοιχειώδες μέτρο προστασίας της ζωής, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση τροχαίου.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους με ισχυρή παρουσία, ώστε να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας και να εμπεδωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το κράνος δεν αποτελεί επιλογή ούτε αξεσουάρ. Είναι πράξη ευθύνης απέναντι στη ζωή – τη δική μας και των άλλων.

