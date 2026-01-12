Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό με κατάρρευση μπαλκονιού σε πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
12 Ιαν. 2026 14:04
Pelop News

Μπαλκόνι πολυκατοικίας κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης στον Νέος Κόσμος, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα τυχερό, δεδομένων των συνθηκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα από το οποίο αποκολλήθηκε το μπαλκόνι ήταν ακατοίκητο εδώ και 60 με 70 χρόνια, ενώ η κατάσταση του κτηρίου φέρεται να ήταν εμφανώς επιβαρυμένη.

Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές περιέγραψε στην ΕΡΤ τις στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση. Όπως ανέφερε, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του περίπου μία ώρα νωρίτερα και βρισκόταν στο σπίτι του όταν άκουσε έναν ισχυρό θόρυβο. Βγαίνοντας στο μπαλκόνι, αντίκρισε το όχημά του κατεστραμμένο κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως σημείωσε, η πρώτη του σκέψη ήταν ότι από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κάποιος πεζός στο σημείο, υπογραμμίζοντας πως αν τα μπάζα δεν είχαν πέσει πάνω σε αυτοκίνητα, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Αναφερόμενος στο κόστος της ζημιάς, δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει γίνει επίσημη εκτίμηση, ωστόσο πρόκειται για σημαντικές φθορές. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραμένει άγνωστος και πως έχει ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου.

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Φυτέα, πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επισήμανε ότι πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αφορά εγκαταλελειμμένο κτήριο. Όπως εξήγησε, την ευθύνη φέρει κατ’ αρχήν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκύπτουν ζητήματα αρμοδιότητας της Πολιτείας.

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση του οχήματος, υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο παίζει το είδος της ασφάλισης και συνέστησε στον ιδιοκτήτη να επικοινωνήσει άμεσα με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο και να προχωρήσει σε αναγγελία ζημιάς, ώστε να διερευνηθεί τι καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Πάτρα: Ερευνα για νυν και πρώην αξιωματικό της ΕΛΑΣ – Η εντολή της Εισαγγελίας και τα πρόσωπα
16:16 Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
16:08 Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
16:00 Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις
15:51 Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
15:40 Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025
15:33 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε και ζήσουμε φέτος – Από την έναρξη και τις γειτονιές ως τις παρελάσεις, τα παιδιά και τα νέα δρώμενα
15:27 Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από την πίτα του Επιμελητηρίου – Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα»
15:19 Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
15:08 Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
15:00 Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»
14:50 «Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες
14:44 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη
14:38 Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
14:28 Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες
14:17 Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»
14:12 Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
14:04 Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ