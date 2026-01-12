Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ

Μπαλκόνι πολυκατοικίας κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης στον Νέος Κόσμος, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα τυχερό, δεδομένων των συνθηκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα από το οποίο αποκολλήθηκε το μπαλκόνι ήταν ακατοίκητο εδώ και 60 με 70 χρόνια, ενώ η κατάσταση του κτηρίου φέρεται να ήταν εμφανώς επιβαρυμένη.

Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές περιέγραψε στην ΕΡΤ τις στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση. Όπως ανέφερε, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του περίπου μία ώρα νωρίτερα και βρισκόταν στο σπίτι του όταν άκουσε έναν ισχυρό θόρυβο. Βγαίνοντας στο μπαλκόνι, αντίκρισε το όχημά του κατεστραμμένο κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως σημείωσε, η πρώτη του σκέψη ήταν ότι από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κάποιος πεζός στο σημείο, υπογραμμίζοντας πως αν τα μπάζα δεν είχαν πέσει πάνω σε αυτοκίνητα, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Αναφερόμενος στο κόστος της ζημιάς, δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει γίνει επίσημη εκτίμηση, ωστόσο πρόκειται για σημαντικές φθορές. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραμένει άγνωστος και πως έχει ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου.

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Φυτέα, πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επισήμανε ότι πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αφορά εγκαταλελειμμένο κτήριο. Όπως εξήγησε, την ευθύνη φέρει κατ’ αρχήν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκύπτουν ζητήματα αρμοδιότητας της Πολιτείας.

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση του οχήματος, υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο παίζει το είδος της ασφάλισης και συνέστησε στον ιδιοκτήτη να επικοινωνήσει άμεσα με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο και να προχωρήσει σε αναγγελία ζημιάς, ώστε να διερευνηθεί τι καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.





