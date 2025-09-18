Νέος «Τεχνοβλαστός» από το Πανεπιστήμιο Πατρών: Η BioDetect στην ανίχνευση παθογόνων και βιοασφάλεια

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύει τον δεύτερο εταιρικό του «Τεχνοβλαστό», τη BioDetect, με στόχο την αξιοποίηση της έρευνας και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της βιοασφάλειας.

18 Σεπ. 2025 13:24
Pelop News

Ένα νέο βήμα προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της αξιοποίησης της γνώσης πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη δημιουργία του δεύτερου «Τεχνοβλαστού» του. Η νέα εταιρική δομή, με την επωνυμία BioDetect, θα επικεντρωθεί στην παραγωγή προϊόντων προηγμένης βιοασφάλειας και στην ανίχνευση παθογόνων, αξιοποιώντας τη γνώση και τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται στο Ίδρυμα.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στην επιτυχημένη εμπειρία της AViSense.AI, του πρώτου «Τεχνοβλαστού» που δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΑΘΗΝΑ/ΙΝΒΙΣ και ήδη έχει καταγράψει δυναμική παρουσία στην αγορά με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την αξία της πανεπιστημιακής έρευνας στην πράξη και ανοίγει τον δρόμο για νέες επιχειρηματικές συνέργειες.

Με τη δημιουργία της BioDetect, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική του σε καινοτομία, επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια. Όπως τονίζεται, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την ικανότητα των ερευνητών και των φοιτητών να μετατρέπουν τη γνώση σε απτές λύσεις με όραμα και ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία.
