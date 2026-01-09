Νέος τρόπος για απαλλαγή από τον στρατό – Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Βελτίωση στο νόμο κατέθεσε σήμερα (09.01.2026) στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.

09 Ιαν. 2026 15:42
Νομοτεχνική βελτίωση με την οποία διευρύνεται η πρόβλεψη για την απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, κατέθεσε σήμερα (09.01.2026) στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, με τη νέα διατύπωση δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τη στράτευση σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (όπως αυτισμός), εφόσον το σχετικό ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 67%, είτε κατά την πρόσκληση για κατάταξη είτε μεταγενέστερα.

«Για το θέμα αυτό, το σύνολο της εθνικής αντιπροσωπείας αλλά και εγώ προσωπικά έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία», ανέφερε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως «αν η διατύπωση δεν είναι επαρκής για να λυθεί το πρόβλημα, θα επανανομοθετήσουμε και θα το λύσουμε». Όπως επισήμανε, ο αυτισμός είναι ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο και οι νομοθεσίες οφείλουν να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της ιατρικής γνώσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και ειδική νομοθετική πρόβλεψη για την εισαγωγή υποψηφίων με δυσλεξία στις στρατιωτικές σχολές, δηλώνοντας πως το υπουργείο είναι έτοιμο να μελετήσει το ζήτημα σε βάθος και να προχωρήσει αναλόγως.

