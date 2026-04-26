ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη

Οι κολυμβήτριες της ΝΕΠ Βασιλική Ζαφειροπούλου και Κωνσταντίνα Γκόργκου συμμετέχουν σήμερα στον προκριματικό αγώνα κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων 5.000μ.-7.500μ.-10.000μ. για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης Μαραθώνιας-Μεγάλων Αποστάσεων (OWS) 2026, κατηγοριών Παίδων-Κορασίδων (14/15 ετών, γεν. 2012-2011), Εφήβων-Νεανίδων (16/17 ετών, γεν. 2010-2009) και Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (18/19 ετών, γεν. 2008-2007).

Ο αγώνας διεξάγεται στο Δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης και τις δυο αθλήτριες συνοδεύει η προπονήτρια της ομάδας κολύμβησης Λίνα Μαστροπασκουα.

