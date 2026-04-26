ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη

Η ΝΕΠ συμμετέχει σήμερα σε έναν ακόμη σημαντικό κολυμβητικό αγώνα στην Ηλιούπολη, με τις Βασιλική Ζαφειροπούλου και Κωνσταντίνα Γκόργκου.

26 Απρ. 2026 12:51
Pelop News

Οι κολυμβήτριες της ΝΕΠ Βασιλική Ζαφειροπούλου και Κωνσταντίνα Γκόργκου συμμετέχουν σήμερα στον προκριματικό αγώνα κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων 5.000μ.-7.500μ.-10.000μ. για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης Μαραθώνιας-Μεγάλων Αποστάσεων (OWS) 2026, κατηγοριών Παίδων-Κορασίδων (14/15 ετών, γεν. 2012-2011), Εφήβων-Νεανίδων (16/17 ετών, γεν. 2010-2009) και Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (18/19 ετών, γεν. 2008-2007).

Ο αγώνας διεξάγεται στο Δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης και τις δυο αθλήτριες συνοδεύει η προπονήτρια της ομάδας κολύμβησης Λίνα Μαστροπασκουα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ