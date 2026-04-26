ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη
Η ΝΕΠ συμμετέχει σήμερα σε έναν ακόμη σημαντικό κολυμβητικό αγώνα στην Ηλιούπολη, με τις Βασιλική Ζαφειροπούλου και Κωνσταντίνα Γκόργκου.
Οι κολυμβήτριες της ΝΕΠ Βασιλική Ζαφειροπούλου και Κωνσταντίνα Γκόργκου συμμετέχουν σήμερα στον προκριματικό αγώνα κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων 5.000μ.-7.500μ.-10.000μ. για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης Μαραθώνιας-Μεγάλων Αποστάσεων (OWS) 2026, κατηγοριών Παίδων-Κορασίδων (14/15 ετών, γεν. 2012-2011), Εφήβων-Νεανίδων (16/17 ετών, γεν. 2010-2009) και Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (18/19 ετών, γεν. 2008-2007).
Ο αγώνας διεξάγεται στο Δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης και τις δυο αθλήτριες συνοδεύει η προπονήτρια της ομάδας κολύμβησης Λίνα Μαστροπασκουα.
