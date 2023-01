Νεπάλ: Ο πιλότος ζήτησε να αλλάξει διάδρομο λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση

Τα αίτια της πιο πολύνεκρης αεροπορικής καταστροφής που γνώρισε εδώ και τρεις δεκαετίες η χώρα, με τουλάχιστον 68 επιβεβαιωμένους νεκρούς, αναζητούν οι Αρχές μετά και τον εντοπισμό των μαύρων κουτιών από τα αεροπλάνο. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

O πιλότος της πτήσης δεν ανέφερε «τίποτα παράξενο» καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε στο αεροδρόμιο αλλά ζήτησε από το αεροδρόμιο να αλλάξει αεροδιάδρομο λίγα λεπτά πριν το αεροσκάφος του πέσει σε ένα βαθύ φαράγγι, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Ποχάρα.

Dozens of people have died after a plane crash in the resort town of Pokhara in western Nepal.

The plane was carrying 68 passengers, including three infants, and four crew members.

