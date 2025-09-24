Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι πρόσφατη αναγνώριση, από ορισμένες χώρες της Δύσης, ενός παλαιστινιακού κράτους, «δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο».

Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»

«Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.



