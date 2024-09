Νετανιάχου: Οι στόχοι μας ξεκάθαροι, οι πράξεις μας μιλούν από μόνες τους

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έκανε μια ανάρτηση στο Χ, ύστερα από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό που σημειώθηκε την Παρασκευή, η οποία όπως είπε, αποτελούσε μια στοχευμένη δολοφονία ενός ανώτερου ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Δημοσιεύοντας στο X, ο Νετανάχιου δήλωσε: Οι στόχοι μας είναι σαφείς και οι πράξεις μας μιλούν από μόνες τους

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Our goals are clear, and our actions speak for themselves.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 20, 2024

