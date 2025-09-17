Νετανιάχου σε Χαμάς: «Αν πειράξετε έστω μία τρίχα από τους ομήρους, θα σας κυνηγήσουμε μέχρι τέλους»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απηύθυνε χθες αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Αν πειράξουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς ομήρους, που προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια, πιθανώς για να δυσχεράνει τυχόν ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι όμηροι κρατούνται σε επικίνδυνες περιοχές, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «ακριβά» εάν χρησιμοποιήσει τους ομήρους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για την έναρξη ευρείας χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα. Ο φόβος τους εστιάζεται στη ζωή των συγγενών τους και στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινες ασπίδες.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι συγγενείς των ομήρων αποφάσισαν να παραμείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, εγκαθιστώντας σκηνές και πραγματοποιώντας καθημερινές διαδηλώσεις, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι θυσιάζει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ έξω από την κατοικία του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες και έξω από το γραφείο του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

