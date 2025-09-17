Νετανιάχου σε Χαμάς: «Αν πειράξετε έστω μία τρίχα από τους ομήρους, θα σας κυνηγήσουμε μέχρι τέλους»

Νετανιάχου σε Χαμάς: «Αν πειράξετε έστω μία τρίχα από τους ομήρους, θα σας κυνηγήσουμε μέχρι τέλους»
17 Σεπ. 2025 11:03
Pelop News

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απηύθυνε χθες αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Αν πειράξουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς ομήρους, που προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια, πιθανώς για να δυσχεράνει τυχόν ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι όμηροι κρατούνται σε επικίνδυνες περιοχές, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «ακριβά» εάν χρησιμοποιήσει τους ομήρους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για την έναρξη ευρείας χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα. Ο φόβος τους εστιάζεται στη ζωή των συγγενών τους και στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινες ασπίδες.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι συγγενείς των ομήρων αποφάσισαν να παραμείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, εγκαθιστώντας σκηνές και πραγματοποιώντας καθημερινές διαδηλώσεις, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι θυσιάζει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ έξω από την κατοικία του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες και έξω από το γραφείο του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παπάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1687 ευρώ
18:48 ΑΑΔΕ: Κατάσχεση ποσότητας «μαμούθ» υγρού ηλεκτρονικών τσιγάρων
18:41 «Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει;», η οικιακή βοηθός απειλεί με μήνυση τον 42χρονο που την κατηγορεί για κλοπή
18:28 «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ», το στοιχειωμένο έγκλημα της Κρήτης
18:26 Λ. Κυβελίδης: «Για την Παναχαϊκή δεν υπάρχουν δικαιολογίες»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ