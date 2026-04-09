Η πολύχρονη δίκη του Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά μπαίνει ξανά σε τροχιά, καθώς οι ακροάσεις θα συνεχιστούν από την Κυριακή 12 Απριλίου 2026, μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί στο Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ισραηλινών δικαστηρίων, με την επιστροφή του δικαστικού συστήματος σε κανονική λειτουργία, οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται ξανά όπως είχε προγραμματιστεί, από Κυριακή έως Τετάρτη. Η απόφαση ήρθε αμέσως μετά τη χαλάρωση των έκτακτων περιορισμών που είχαν οδηγήσει στο προσωρινό πάγωμα της διαδικασίας.

Γιατί είχε σταματήσει η δίκη

Η αναστολή των ακροάσεων συνδέθηκε με την πολεμική σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν. Όπως μετέδωσε το Reuters, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είχε επιβληθεί έπειτα από τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Τεχεράνη μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Μετά την εκεχειρία, που μέχρι στιγμής παραμένει σε ισχύ αλλά θεωρείται εύθραυστη, τα δικαστήρια επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα.

Η επανέναρξη της δίκης έρχεται σε μια περίοδο που η ισραηλινή πολιτική σκηνή παραμένει εξαιρετικά φορτισμένη. Ο Νετανιάχου δεν αντιμετωπίζει μόνο το βάρος των πολεμικών εξελίξεων, αλλά και μια δικαστική υπόθεση που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καθοριστικά μέτωπα της πολιτικής του επιβίωσης.

Οι κατηγορίες και το πολιτικό βάρος της υπόθεσης

Ο Νετανιάχου είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες. Το κατηγορητήριο, που διατυπώθηκε το 2019 έπειτα από πολύχρονες έρευνες, περιλαμβάνει δωροδοκία, απάτη και απιστία. Ο ίδιος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη.

Η δίκη ξεκίνησε το 2020 και από τότε έχει καθυστερήσει επανειλημμένα, είτε λόγω των πρωθυπουργικών του υποχρεώσεων είτε εξαιτίας των διαδοχικών κρίσεων ασφαλείας που έχουν πλήξει τη χώρα. Παρά τη μακρά διάρκειά της, δεν διαφαίνεται ακόμη συγκεκριμένος ορίζοντας ολοκλήρωσης.

Η πίεση από τον Τραμπ και το θέμα της χάρης

Στο παρασκήνιο, η υπόθεση έχει αποκτήσει και διεθνή πολιτική διάσταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένα να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η συχνή παρουσία του στο δικαστήριο επηρεάζει την ικανότητά του να κυβερνά. Το Reuters έχει καταγράψει τόσο δημόσιες παρεμβάσεις του Τραμπ υπέρ χάρης όσο και τη στάση της ισραηλινής προεδρίας, η οποία έχει ξεκαθαρίσει ότι ακολουθείται η θεσμική διαδικασία και ότι δεν υπάρχει παράδοση απονομής χάρης ενώ η δίκη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το γραφείο του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ έχει αναφέρει ότι το σχετικό αίτημα εξετάζεται μέσω των προβλεπόμενων γνωμοδοτήσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης και της νομικής συμβουλής της προεδρίας. Ωστόσο, το ενδεχόμενο χάρης σε αυτό το στάδιο παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, ακριβώς επειδή η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η πολιτική συγκυρία

Η επιστροφή της υπόθεσης στο δικαστήριο έρχεται σε μια στιγμή όπου ο Νετανιάχου βρίσκεται ήδη υπό πίεση από πολλά μέτωπα. Το Reuters σημειώνει ότι η δίκη, σε συνδυασμό με τις συνέπειες του πολέμου και τις πολιτικές φθορές των τελευταίων ετών, έχει επιβαρύνει σημαντικά την εικόνα του. Με τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2026 να πλησιάζουν, η εξέλιξη της διαδικασίας αποκτά βαρύτητα που ξεπερνά το στενά δικαστικό πεδίο.

Έτσι, η επανέναρξη της δίκης δεν αποτελεί απλώς μια επιστροφή στη θεσμική κανονικότητα μετά την κρίση με το Ιράν. Αποτελεί και υπενθύμιση ότι, ακόμη και σε συνθήκες πολέμου και γεωπολιτικής αναταραχής, η υπόθεση Νετανιάχου παραμένει ανοιχτή, βαριά και πολιτικά εκρηκτική.

