Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να στείλει ένα καθαρό, σκληρό και χωρίς περιστροφές μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι σκοτώθηκε στη Βηρυτό ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί, ανιψιός και στενός συνεργάτης του ηγέτη της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ. Το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν ότι οι επιθέσεις δεν σταματούν εδώ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη 9 Απριλίου ότι ο Χαρσί σκοτώθηκε σε νυχτερινό πλήγμα στη Βηρυτό. Παράλληλα, σε αναφορές που επικαλούνται τη στρατιωτική ανακοίνωση, ο Χαρσί περιγράφεται ως προσωπικός γραμματέας, στενός σύμβουλος και πρόσωπο με κομβικό ρόλο στη διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του Ναΐμ Κάσεμ.

Ο Νετανιάχου, σε ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί», προσθέτοντας ότι όποιος στρέφεται κατά Ισραηλινών αμάχων θα βρεθεί στο στόχαστρο. Η διατύπωσή του αποτύπωσε την πρόθεση της ισραηλινής ηγεσίας να διατηρήσει την πίεση σε όλα τα μέτωπα που θεωρεί ενεργά στον Λίβανο.

Το πλήγμα στη Βηρυτό και το μήνυμα αποτροπής

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή το πρόσωπο που ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε το Ισραήλ δεν εμφανιζόταν απλώς ως συγγενής του Ναΐμ Κάσεμ, αλλά ως άνθρωπος του πολύ στενού κύκλου του. Αυτό δίνει στο πλήγμα και σαφή επιχειρησιακή και συμβολική διάσταση, καθώς το Τελ Αβίβ δείχνει ότι επιδιώκει να αγγίζει τον εσωτερικό πυρήνα της ηγεσίας της Χεζμπολάχ.

Το πολιτικό σήμα από την πλευρά Νετανιάχου είναι εξίσου σαφές: η ισραηλινή κυβέρνηση δεν παρουσιάζει την επίθεση ως μεμονωμένο χτύπημα, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συνέχειας. Με άλλα λόγια, η εξόντωση του Χαρσί παρουσιάζεται ως μία ακόμη πράξη σε μια εκστρατεία που, σύμφωνα με το Ισραήλ, θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Βαρύς ο απολογισμός στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, το φόντο πίσω από τις δηλώσεις είναι ιδιαίτερα βαρύ. Σύμφωνα με τον Λιβανέζο υπουργό Υγείας, τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης προκάλεσαν 203 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες, σε έναν απολογισμό που δείχνει το εύρος της έντασης που έχει πλέον μεταφερθεί στο λιβανικό έδαφος.

Διεθνή μέσα και οργανισμοί κατέγραψαν επίσης μεγάλη έκταση καταστροφών και υψηλό αριθμό θυμάτων, ενώ ο ΟΗΕ χαρακτήρισε τις αναφορές για τις απώλειες «σοκαριστικές» και «φρικτές».

Η εικόνα που διαμορφώνεται

Η νέα δήλωση Νετανιάχου δεν λειτουργεί μόνο ως απάντηση σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και ως δημόσια διακήρυξη συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης. Σε μια στιγμή που η περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτη, το Ισραήλ δείχνει ότι δεν βλέπει τη σύγκρουση με τη ως δευτερεύον μέτωπο, αλλά ως κρίσιμο μέρος της συνολικής στρατηγικής του.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σκηνικό όπου η Βηρυτός επιστρέφει στο κέντρο της έντασης, η Χεζμπολάχ δέχεται πλήγματα κοντά στον ηγετικό της πυρήνα και ο Νετανιάχου επιλέγει να μιλήσει με όρους αποτροπής, ισχύος και συνέχειας. Και αυτό, από μόνο του, δείχνει ότι η επόμενη φάση της κρίσης μόνο ήπια δεν προμηνύεται.

