Η εύθραυστη ηρεμία που διαμορφώθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μοιάζει ήδη να δοκιμάζεται στα όριά της, καθώς ο

εξελίσσεται ξανά σε πεδίο που μπορεί να τινάξει στον αέρα τις διπλωματικές ισορροπίες. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ανάλυση του BBC εκτιμά ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρειαστεί να βάλει «φρένο» στο Ισραήλ, αν θέλει να αποτρέψει νέα εκτροπή της κρίσης.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η σύγκρουση στον Λίβανο έχει μετατραπεί σε ανοιχτή πληγή για τη συμφωνία αποκλιμάκωσης. Το Reuters μετέδωσε ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους η Κάγια Κάλας και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ζήτησαν να καλυφθεί και ο Λίβανος από την εκεχειρία, προειδοποιώντας ότι τα ισραηλινά πλήγματα θέτουν τη συμφωνία υπό σοβαρή πίεση.

Το Ισραήλ, ωστόσο, επιμένει πως ο Λίβανος δεν περιλαμβανόταν ποτέ στην αρχική συμφωνία παύσης πυρός που διαμορφώθηκε μετά την αμερικανοϊρανική αντιπαράθεση. Αυτή η θέση είχε αποτυπωθεί ήδη από χθες, όταν το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η ισραηλινή εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ δεν αναστέλλεται από την αμερικανική δίοδο αποκλιμάκωσης με την Τεχεράνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί το BBC βλέπει πίεση Τραμπ προς το Ισραήλ

Η ουσία της ανάλυσης είναι απλή αλλά κρίσιμη: όσο ο πόλεμος στον Λίβανο συνεχίζεται, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να εκτροχιαστούν οι συνομιλίες που προγραμματίζονται στο Ισλαμαμπάντ. Αν ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει ζωντανή τη διαπραγμάτευση με το Ιράν και να αποτρέψει ένα νέο γενικευμένο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, τότε η Ουάσιγκτον αργά ή γρήγορα θα κληθεί να ζητήσει από το Ισραήλ, είτε παρασκηνιακά είτε ανοιχτά, να αποφύγει νέα κλιμάκωση. Η εκτίμηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη διεθνή ανησυχία που αποτυπώνεται στα μεγάλα πρακτορεία για το αν ο Λίβανος μπορεί να εξελιχθεί στο σημείο κατάρρευσης της τρέχουσας εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το Associated Press, η κατάσταση στο πεδίο δείχνει ήδη πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η εξίσωση. Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, που το Ισραήλ θεωρεί ξεχωριστό μέτωπο από τη συμφωνία με το Ιράν, έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θύματα και έχουν φέρει έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία

Το μήνυμα Τραμπ παραμένει στραμμένο προς την Τεχεράνη

Προς το παρόν, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να έχει στραφεί δημόσια κατά του Ισραήλ. Αντιθέτως, το μήνυμα που εκπέμπεται από την αμερικανική πλευρά παραμένει κυρίως στραμμένο προς το Ιράν, με σαφή έμφαση στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και στην αποτροπή νέας αποσταθεροποίησης. Την ίδια στιγμή, το Ιράν παρουσιάζεται επίσης καχύποπτο, θεωρώντας ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο υπονομεύουν τη βάση της διαδικασίας.

Η Τεχεράνη, από τη δική της πλευρά, δεν κρύβει την οργή της. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η ιρανική ηγεσία θεωρεί τα πλήγματα στον Λίβανο ευθεία παραβίαση της συμφωνίας αποκλιμάκωσης, ενώ έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι οι συνομιλίες χάνουν το νόημά τους αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε μέτωπα που εκείνη θεωρεί τμήμα της ίδιας κρίσης.

Το Ισλαμαμπάντ σε κατάσταση συναγερμού

Μέσα σε αυτό το εύφλεκτο περιβάλλον, το Ισλαμαμπάντ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει κρίσιμες συνομιλίες. Το Reuters μετέδωσε ότι ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει στην πακιστανική πρωτεύουσα, με στόχο συζητήσεις γύρω από τη συνέχιση της εκεχειρίας και ένα ευρύτερο πλαίσιο αποκλιμάκωσης. Παρά τις αμφιβολίες που προκάλεσε η προσωρινή διαγραφή σχετικής ανάρτησης του Ιρανού πρέσβη στο Πακιστάν, το ταξίδι φαίνεται να προχωρά.

Το Wall Street Journal περιέγραψε μάλιστα ένα Ισλαμαμπάντ σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμούς και ειδικές ρυθμίσεις ενόψει της άφιξης των αποστολών. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει και το βάρος της στιγμής: οι συνομιλίες αυτές δεν αντιμετωπίζονται ως μια ακόμη διπλωματική συνάντηση, αλλά ως πιθανό σημείο καμπής για μια περιοχή που παραμένει εκρηκτική.

Η αίσθηση ότι το Ισραήλ πιέζει τον χρόνο

Μια ακόμη διάσταση της ανάλυσης είναι ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντιλαμβάνεται πως το παράθυρο ανοχής από την αμερικανική πλευρά δεν είναι ανεξάντλητο. Αυτό θα μπορούσε να εξηγεί γιατί, όσο διατηρείται ακόμη η διπλωματική κάλυψη της Ουάσιγκτον, επιλέγει να εντείνει την πίεση στο μέτωπο του Λιβάνου. Είναι μια ανάγνωση που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από τις κυβερνήσεις, αλλά συνάδει με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα για τη λογική του «τώρα ή ποτέ» που μπορεί να επικρατεί στο Τελ Αβίβ.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε μια φάση όπου η τύχη μιας εκεχειρίας δεν θα κριθεί μόνο από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, αλλά και από το αν θα περιοριστεί εγκαίρως το μέτωπο του Λιβάνου. Και αν αυτό δεν συμβεί, τότε η πρόβλεψη ότι ο Τραμπ θα αναγκαστεί να βάλει «φρένο» στο Ισραήλ ίσως αποδειχθεί όχι απλώς πιθανή, αλλά αναπόφευκτη.

