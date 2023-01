Netflix: Δες απόψε την ταινία που έχει το Όσκαρ στο τσεπάκι (Vid)

Αληθινή, καθηλωτική ιστορία: Δες απόψε την ταινία του Netflix που έχει το Όσκαρ στο τσεπάκι (Vid)

Το The Good Nurse είναι μια από εκείνες τις ταινίες που το Netflix έχει βάλει ποντάρισμα πάνω τους για τα Όσκαρ, αλλά και μια απ΄αυτές που ελπίζει να το τονώσουν έτι περισσότερο, σε μια περίοδο που δείχνει να ανακάμπτει σε συνδρομητές.

Πολλές ήταν όμως οι περιπτώσεις στο παρελθόν που το Netflix πόνταρε και το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια τρύπα στο νερό. Αυτή τη φορά όμως, δεν ήταν μια τέτοια περίπτωση.

Αντιθέτως, το The Good Nurse είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, που έχει μεν ένα συστατικό να της λείπει για να απογειωθεί, αλλά την βλέπεις με επιθυμία, θες να δεις άμεσα το πού καταλήγει, κι ας πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που είναι γνωστό το φινάλε της.

Η Έιμι είναι νοσοκομά και τα βγάζει πέρα πολύ δύσκολα, κάνοντας συνέχεια νυχτερινές βάρδιες στο νοσοκομείο για να μπορεί να ζει τις δύο κόρες της και να πληρώνει την νταντά τους. Η κούραση κάποιες φορές την οδηγεί σε μικρές αστοχίες σε επίπεδο κανόνων που έχει το νοσοκομείο ως προς την επαφή των συγγενών με τους ασθενείς στις ΜΕΘ.

Γι΄αυτό αποφασίζουν να της φέρουν έναν βοηθό. Ο Τσαρλς Κάλεν παρουσιάζεται ως ένας πολλά υποσχόμενος νοσοκόμος και κερδίζει γρήγορα τη συμπάθεια της Έιμι, σε βαθμό που τον βάζει στο σπίτι της και γίνεται φίλος με τις δύο μικρές κόρες της.

Ο θάνατος μιας γηραιάς κυρίας φέρνει στην επιφάνεια όμως όλη την εγκληματική του δράση. Καθώς δεν μπορεί να βρεθεί λογικό αίτιο θανάτου της, αρχίζει μια έρευνα από το νοσοκομείο που καταλήγει, με τη βοήθεια της Έιμι, στο ότι κάποιος χορήγησε ινσουλίνη στη γιαγιά και πέθανε.

Ο Τσαρλς είναι ο βασικός ύποπτος και όπως σκαλίζουν το παρελθόν του σε άλλα νοσοκομεία, βρίσκουν πως είχε εμπλακεί σε κάποιες υποθέσεις, με τις κατηγορίες όμως να αποσύρονται. Η Έιμι αρχίζει να τον υποψιάζεται και στην δική τους προσπάθεια να ανακαλύψει την αλήθεια, βρίσκει πως ο Τσαρλς έβαζε σε ορούς για τους ασθενείς ινσουλίνη και δεγοξίνη.

Όταν πια ο Τσαρλς συνελήφθη και αναγκάστηκε να ομολογήσει, μπορούσε να θυμηθεί 29 ανθρώπους που πέθαναν εξαιτίας του και του επιβλήθηκε ποινή ισοβίων επί 18 φορές. Από έρευνα που ακολούθησε όμως, αποδείχτηκε ότι οι θάνατοι εξαιτίας της δράσης του ήταν ως και 400.

Παρά το ότι ο Έντι Ρεντμέιν δεν ακολούθησε ποτέ την πορεία που περίμεναν όλοι μετά το Theory of Everything, παρά το ότι η Τζέσικα Σαστέιν προσπαθεί περισσότερο με τη φωνή της και λιγότερο με την υποκριτική της ικανότητα να δείξει πως είναι – που είναι – πολύ καλή ηθοποιός (το έδειξε πρώτη φορά στο The Eyes of Tammy Faye), το The Good Nurse είναι παραπάνω από ικανοποιητικό.

Κατ΄αρχάς, ο Έντι Ρεντμέιν είναι τρομακτικά καλός στην ερμηνεία του και είναι κάποιες σκηνές που επισκιάζει και την Σαστέιν, η οποία είναι περισσότερο εκφραστική με το πρόσωπο στον ρόλο της, παρά εντυπωσιάζει με την λεκτική της ερμηνεία.

Αυτό που ίσως θα θέλαμε περισσότερο από το The Good Nurse, είναι να δείξει περισσότερο από την δράση του Κάλεν, να έχει μια κλιμάκωση, που δεν την είχε καθόλου, παρά μόνο στη σκηνή που η Έιμι βρίσκεται σε ένα δωμάτιο του νοσοκομείου μετά από καρδιακό σοκ, με τον Τσαρλς δίπλα της, να της προσφέρει κάτι να πιει.

Κατά τ΄άλλα, γινόμαστε ξανά μάρτυρες μιας ιστορίας με έναν κατά συρροήν δολοφόνο, ο οποίος μέσα από την αποτύπωση και την ερμηνεία του Ρεντμέιν, κάπως σαν να καθαρίζει. Όπως ακριβώς με τον Ντάμερ.