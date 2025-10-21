Νιγηρία: Φονική έκρηξη βυτιοφόρου, 35 νεκροί

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες στη βόρεια Νιγηρία, στην Πολιτεία του Νίγηρα, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Αϊσάτου Σαάντου, επικεφαλής της υπηρεσίας στην περιοχή, το όχημα ξέφυγε από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει πετρέλαιο, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά ανεφλέγη. Τα θύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο, ωστόσο πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν να σωθούν.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, όπου τα καύσιμα μεταφέρονται κυρίως οδικώς λόγω του περιορισμένου δικτύου αγωγών. Οι κακοσυντηρημένοι δρόμοι, γεμάτοι λακκούβες, αποτελούν βασικό παράγοντα για τα συχνά θανατηφόρα τροχαία, στα οποία χάνουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

