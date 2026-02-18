Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί από έκρηξη ορυχείου

Ο Ιμπραχίμ Ντατίζο Σάνι, μεταλλωρύχος που πήγε στο σημείο, είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ 7:30 και 8:00 το πρωί τοπική ώρα και επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί από έκρηξη ορυχείου
18 Φεβ. 2026 16:46
Τριάντα οκτώ μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο μολύβδου στην πολιτεία Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία, δήλωσαν τοπικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τριάντα οκτώ άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και 27 άλλοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο τοπικός φύλαρχος Αλίγιου Ανταμού Ιντρίς.

«Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο, άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις στοές του ορυχείου και ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη αερίου», τόνισε ο Σάνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους σώσουμε, αλλά δυστυχώς, 38 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής της χώρας, η οποία έχει μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια.

