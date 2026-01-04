Νιγηρία: Τραγωδία με ανατροπή σκάφους σε ποτάμι, τουλάχιστον 26 νεκροί

Η λέμβος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα

Νιγηρία: Τραγωδία με ανατροπή σκάφους σε ποτάμι, τουλάχιστον 26 νεκροί
04 Ιαν. 2026 17:46
Pelop News

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν και 14 αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά την ανατροπή σκάφους σε ποταμό, όπως ανακοίνωσαν υπηρεσίες διάσωσης.

Η λέμβος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε αργά χθες Σάββατο.

«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 πτώματα» και οι έρευνες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακοτρείο ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε, προσθέτοντας ότι 13 επιβάτες διασώθηκαν.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι 14 άνθρωποι αγνοούνται.

