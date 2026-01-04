Νιγηρία: Τραγωδία με ανατροπή σκάφους σε ποτάμι, τουλάχιστον 26 νεκροί

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν και 14 αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά την ανατροπή σκάφους σε ποταμό, όπως ανακοίνωσαν υπηρεσίες διάσωσης.

Η λέμβος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε αργά χθες Σάββατο.

«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 πτώματα» και οι έρευνες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακοτρείο ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε, προσθέτοντας ότι 13 επιβάτες διασώθηκαν.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι 14 άνθρωποι αγνοούνται.

