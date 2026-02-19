Νίκαια: Μαρινάκης «δείχνει» συνδικαλιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τα επεισόδια στην επίσκεψη Γεωργιάδη

Σε πολιτική διάσταση περνά το επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να αποδίδει την ένταση σε «συγκεκριμένους συνδικαλιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ», κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας επεισοδίων.

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστήριξε ότι «νοσηρές μειοψηφίες» επιχειρούν να προκαλέσουν εντάσεις κάθε φορά που, όπως είπε, υλοποιούνται θετικές παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας. «Όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια, η αντίδραση θα είναι αυτή που προβλέπει ο νόμος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν λειτουργούν αποτρεπτικά αλλά ενισχύουν την κυβερνητική αποφασιστικότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΑ, επισημαίνοντας ότι οι ευθύνες για υποθέσεις που ερευνώνται είναι ατομικές και δεν πρέπει να συνδέονται συλλήβδην με πολιτικούς χώρους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της «νομιμότητας παντού», τονίζοντας ότι οι υποθέσεις διαφθοράς πρέπει να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη χωρίς εξαιρέσεις.

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή σχόλια για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στο «πού» δόθηκε συνέντευξη και όχι στο περιεχόμενο όσων ειπώθηκαν.

Αναφορά έκανε και στον Ευάγγελο Βενιζέλο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν συμπορεύτηκε με πολιτικές που, όπως είπε, οδήγησαν τη χώρα σε κρίσιμες περιόδους, ενώ τόνισε πως η σημερινή πολιτική στάση της ΝΔ διαφοροποιείται από πρακτικές του παρελθόντος.

Σχολιάζοντας περιστατικό με δημοσιογράφο της ΕΡΤ και τον υπουργό Υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η δημοσιογραφική ερώτηση είναι θεμελιώδες δικαίωμα, σημειώνοντας παράλληλα πως ο υπουργός αντέδρασε σε μια αντιπαράθεση που, όπως είπε, δεν προκάλεσε ο ίδιος.

Τέλος, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, βασισμένη – όπως είπε – στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

