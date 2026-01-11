Νίκη για τους Παίδες του ΝΟΠ στο ντέρμπι με τη ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Οι Παίδες του ΝΟΠ νίκησαν τη ΝΕΠ με 19-13 για το αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο. Τα 8λεπτα: 1-7, 5-3, 3-4, 4-5. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 3, Γιαουπάι 2, Σακαρέλης 3, Γιαννόπουλος 2, Καλύβας 1, Γαλάνης 1, Αβράμης 1. Τα γκολ του ΝΟΠ: Καγκελάρης 2, Ζαφείρης 4, Τουντόπουλος 3, Νικολόπουλος 1, Αθανασόπουλος 2, Αναστασίου 2, Νταφογιάννης 1, Σοφιανόπουλος 3, Σκεπαρνιάς 1.

Η Παιδική ομάδα πόλο της ΝΕΠ ηττήθηκε με σκορ 14-12 από τον ΝΟ Βουλιαγμένης στο δεύτερο παιχνίδι για την α΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος. Τα 8λεπτα: 3-5, 3-4, 2-4, 4-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Γιαουπάι 3, Καλύβας 3, Γαλάνης 1, Αβράμης 4.

