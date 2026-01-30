Νίκη Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Δεν ισχύει το 200, είμαστε στα περίπου 45 το χρόνο

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και μερίδας του Τύπου για τα εργατικά ατυχημάτα, επισημαίνοντας ότι η καταγραφή τους γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και της σχετικής νομολογίας.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (30.01.2026) στον ΣΚΑΪ, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται από 42 έως 46 εργατικά δυστυχήματα ετησίως, επικαλούμενη τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας. «Έρχεται ένας άνθρωπος και λέει “μετράω 200”. Δεν μας λέει πώς τα μετράει, πού το βασίζει», είπε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αφήνοντας αιχμές ότι ο αριθμός αυτός προέρχεται από πρόσωπο που έχει συμβάλει στη συγγραφή προγραμμάτων κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Δεν εμπιστευόμαστε την Ανεξάρτητη Αρχή που εφαρμόζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ακούμε ένα νούμερο που δεν είναι εμπεριστατωμένο;» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την υπουργό, για φέτος έχουν καταγραφεί 42 δυστυχήματα και πέντε υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Όπως σημείωσε, σε περιπτώσεις όπως μια ανακοπή, με βάση και τη νομολογία, εξετάζεται η τυχόν συσχέτιση με την εργασία. Υποστήριξε ακόμη ότι ο αριθμός των εργατικών δυστυχημάτων παραμένει σταθερός, παρά το γεγονός ότι στην αγορά εργασίας υπάρχουν περίπου 600.000 περισσότεροι εργαζόμενοι. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι «είτε 40 είτε 200 να υπάρχουν, και ένα μόνο θύμα συνιστά μια ανθρώπινη τραγωδία», τονίζοντας ότι ευθύνη της πολιτείας είναι να λαμβάνει συνεχώς βελτιωτικά μέτρα, όπως –όπως είπε– έγινε και στο πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Αναφερόμενη στους ελέγχους, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ η πολεοδομία είναι αρμόδια για το κατασκευαστικό σκέλος, η περιφέρεια για την αδειοδότηση και η Πυροσβεστική για την πυρασφάλεια. Πρόσθεσε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας έχει καλυμμένο πάνω από το 90% των οργανικών της θέσεων, ενώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπηρετούν 57 εργαζόμενοι. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν 36-37 ειδικοί επιθεωρητές εργασίας και ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί κατά 35%.

Ειδικά για το εργοστάσιο «Βιολάντα», η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποστήριξε ότι οι έλεγχοι έγιναν κανονικά και ότι μόνο πέρυσι πραγματοποιήθηκαν τέσσερις. Όπως είπε, ένας από τους ελέγχους έγινε μετά από καταγγελία του Εργατικού Κέντρου για θερμική καταπόνηση, με επιτόπια παρουσία εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου. Το πόρισμα, πρόσθεσε, αναγνώστηκε ώστε να υπάρξουν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, ενώ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντίγραφο. Η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι, όπως ενημερώθηκε, το αίτημα για χορήγηση αντιγράφου υποβλήθηκε «πριν από λίγες ημέρες», μετά το δυστύχημα.

