Νίκος Μπάτσικας: Στην εστίαση πρέπει να εξελίσσεσαι
Συνέντευξη με τον επιχειρηματία Νίκο Μπάτσικα του καφέ ACERA. Καφές, brunch και street food στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα.
Εδώ και μια δεκαετία, το κατάστημα Acera εξυπηρετεί τους λάτρεις του καφέ και του street food στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Ο ιδιοκτήτης του καφέ, Νικόλαος Μπάτσικας, μίλησε στην «Π» για τις προκλήσεις του κλάδου, τις αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου και τις χαρές της επαγγελματικής ενασχόλησης με την εστίαση.
– Πώς και πότε γεννήθηκε η ιδέα για το καφέ Acera και τι διαφορετικό θέλατε να προσθέσετε στον χάρτη της εστίασης στην Πάτρα;
Το Acera δημιουργήθηκε το 2016. Το διαφορετικό που πρόσθεσε ήταν να παντρέψει όλες τις ηλικίες σε ένα πολύ ζεστό φιλικό και καθαρό περιβάλλον.
– Ο πεζόδρομος της Ρήγα Φεραίου είναι «πέρασμα» και σημείο συνάντησης όλων το ηλικιών. Πώς επηρεάζει το γεγονός αυτό την φιλοσοφία του καταστήματος;
Το όνομα του μαγαζιού σημαίνει πεζόδρομος. Πατώντας πάνω σε αυτό και εκμεταλλευόμενοι το πέρασμα του κόσμου δημιουργήσαμε το στέκι για όλους.
– Με ποιους τρόπους έχει αλλάξει η κίνηση στον πεζόδρομο τα τελευταία χρόνια;
Παλαιότερα ο κόσμος συγκεντρωνόταν κυρίως στο κέντρο της πόλης, τώρα έχει μεταφερθεί ακόμη πιο πέρα και από τη Γούναρη.
– Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση του κέντρου της Πάτρας;
Πρόκληση είναι το υψηλό επίπεδο που προσφέρουν όλα τα καταστήματα της περιοχής. Αυτό σε κάνει και καλύτερο ώστε να είσαι ανταγωνιστικός.
– Δίνετε έμφαση σε τοπικά προϊόντα και σε συνεργασίες με παραγωγούς της Αχαΐας;
Λόγω και της άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητάς μου (διαφημιστικό γραφείο Streetviews) τα τοπικά προϊόντα τα έχουμε σε ιδιαίτερη εκτίμηση και είναι πρώτα στις επιλογές μας.
– Πώς βλέπετε το μέλλον της εστίασης στο κέντρο της Πάτρας;
Δεν είναι καθόλου εύκολο κομμάτι η εστίαση, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθος και συνεχώς πρέπει να εξελίσσεσαι.
– Ποιο πιάτο ή ρόφημα θεωρείτε ως «υπογραφή» του μαγαζιού και γιατί το προτιμάει ο κόσμος;
Στο νέο μας μενού προσθέσαμε ένα καταπληκτικό γλυκό, το pancake lemon pie, το οποίο κάνει τις περισσότερες πωλήσεις και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.
– Τέλος, αν έπρεπε να περιγράψετε το Acera με τρεις λέξεις σε κάποιον που δεν έχει περάσει ποτέ από τη Ρήγα Φεραίου, ποιες θα ήταν αυτές οι λέξεις;
Φιλοξενία, εξυπηρέτηση, καθαριότητα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News