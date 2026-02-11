Νίκος Μπάτσικας: Στην εστίαση πρέπει να εξελίσσεσαι

Συνέντευξη με τον επιχειρηματία Νίκο Μπάτσικα του καφέ ACERA. Καφές, brunch και street food στον πεζόδρομο της  Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα.

Νίκος Μπάτσικας: Στην εστίαση πρέπει να εξελίσσεσαι
11 Φεβ. 2026 19:30
Pelop News

Εδώ και μια δεκαετία, το κατάστημα Acera εξυπηρετεί τους λάτρεις του καφέ και του street food στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Ο ιδιοκτήτης του καφέ, Νικόλαος Μπάτσικας, μίλησε στην «Π» για τις προκλήσεις του κλάδου, τις αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου και τις χαρές της επαγγελματικής ενασχόλησης με την εστίαση.

– Πώς και πότε γεννήθηκε η ιδέα για το καφέ Acera και τι διαφορετικό θέλατε να προσθέσετε στον χάρτη της εστίασης στην Πάτρα;

Το Acera δημιουργήθηκε το 2016. Το διαφορετικό που πρόσθεσε ήταν να παντρέψει όλες τις ηλικίες σε ένα πολύ ζεστό φιλικό και καθαρό περιβάλλον.

– Ο πεζόδρομος της Ρήγα Φεραίου είναι «πέρασμα» και σημείο συνάντησης όλων το ηλικιών. Πώς επηρεάζει το γεγονός αυτό την φιλοσοφία του καταστήματος;

Το όνομα του μαγαζιού σημαίνει πεζόδρομος. Πατώντας πάνω σε αυτό και εκμεταλλευόμενοι το πέρασμα του κόσμου δημιουργήσαμε το στέκι για όλους.

– Με ποιους τρόπους έχει αλλάξει η κίνηση στον πεζόδρομο τα τελευταία χρόνια;

Παλαιότερα ο κόσμος συγκεντρωνόταν κυρίως στο κέντρο της πόλης, τώρα έχει μεταφερθεί ακόμη πιο πέρα και από τη Γούναρη.

– Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση του κέντρου της Πάτρας;

Πρόκληση είναι το υψηλό επίπεδο που προσφέρουν όλα τα καταστήματα της περιοχής. Αυτό σε κάνει και καλύτερο ώστε να είσαι ανταγωνιστικός.

– Δίνετε έμφαση σε τοπικά προϊόντα και σε συνεργασίες με παραγωγούς της Αχαΐας;

Λόγω και της άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητάς μου (διαφημιστικό γραφείο Streetviews) τα τοπικά προϊόντα τα έχουμε σε ιδιαίτερη εκτίμηση και είναι πρώτα στις επιλογές μας.

– Πώς βλέπετε το μέλλον της εστίασης στο κέντρο της Πάτρας;

Δεν είναι καθόλου εύκολο κομμάτι η εστίαση, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθος και συνεχώς πρέπει να εξελίσσεσαι.

– Ποιο πιάτο ή ρόφημα θεωρείτε ως «υπογραφή» του μαγαζιού και γιατί το προτιμάει ο κόσμος;

Στο νέο μας μενού προσθέσαμε ένα καταπληκτικό γλυκό, το pancake lemon pie, το οποίο κάνει τις περισσότερες πωλήσεις και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.

– Τέλος, αν έπρεπε να περιγράψετε το Acera με τρεις λέξεις σε κάποιον που δεν έχει περάσει ποτέ από τη Ρήγα Φεραίου, ποιες θα ήταν αυτές οι λέξεις;

Φιλοξενία, εξυπηρέτηση, καθαριότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:14 Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα
21:05 Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη
21:00 Πάτρα: Παρουσιάστηκαν οι «5 Ημέρες» του Φοίβου Καρακίτσου – Η ελευθερία και ο δρόμος της αγάπης ΦΩΤΟ
20:48 Μάντζος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος χρειάζεται ρεαλισμό, χωρίς αυταπάτες
20:40 Ευρωκοινοβούλιο: Έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για 2026-2027
20:33 Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ
20:24 Θλίψη στην Κυπαρισσία: Κατέληξε τρίχρονο αγοράκι, τι συνέβη
20:14 Ζελένσκι διαψεύδει σενάρια για άμεσες εκλογές: «Μόνο μετά από εκεχειρία και ασφάλεια»
20:08 Εξαρθρώθηκε σπείρα κλοπών αυτοκινήτων που δρούσε από 2022 στην Αττική
20:00 «Εμφύλιος» στην Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ: Αναταράξεις λίγο πριν το Συνέδριο
19:52 Βόλος: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – 15 συλλήψεις, κατάσχεση μισού κιλού κοκαΐνης,
19:46 Πάτρα: Σύγκρουση Ι.Χ. με δίκυκλο στο κέντρο της πόλης
19:36 Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: Κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ για το Ιράν
19:30 Νίκος Μπάτσικας: Στην εστίαση πρέπει να εξελίσσεσαι
19:25 Μαζωνάκης: Εξιτήριο αύριο από το νοσοκομείο, τι είπε ο δικηγόρος του
19:16 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η Κοινή Δήλωση και οι έξι συμφωνίες που υπέγραψαν για ενίσχυση εμπορίου, τουρισμού και συνεργασία
19:08 Τσιμπλοστεφανάκης στον Peloponnisos FM: «Παραμονή του ΝΟΠ, εξυγίανση και βάρος στις ακαδημίες»
19:07 Financial Times: O Ζελένσκι εξετάζει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για ειρήνη έως τα μέσα Μαΐου
19:00 Σε ποιον ανήκει μια εφημερίδα, κύριε Μπέζο;
18:53 Πεσκόφ: «Δεν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Κρεμλίνου στο συμβούλιο Ειρήνης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ