Νίκος Δένδιας: Επαφές με τον νέο πρέσβη της Αργεντινής – Σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών

Η σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και Αργεντινής «έπεσε» στο τραπέζι με την επαφή του Νίκου Δένδια και του νέου πρέσβη της Αργεντινής, Luis Alfredo Azpiazu.

Τον νέο πρέσβη της Αργεντινής Luis Alfredo Azpiazu υποδέχθηκε σήμερα, Δευτέρα (30/1) στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και του ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στη θητεία του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω προώθηση των σχέσεων Ελλάδας – Αργεντινής, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Ι welcomed today, at @GreeceMFA, the new #Argentina Ambassador, Luis Alfredo Azpiazu, and I wished him a successful term. Our discussion focused on further promoting 🇬🇷-🇦🇷 relations. pic.twitter.com/lNZ7KH6uW6

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 30, 2023