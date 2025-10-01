Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχω καμία εμπλοκή σε υπόθεση εικονικών επιστροφών ΦΠΑ»

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Νίκος Κοκλώνης διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές που τον φέρουν να εμπλέκεται σε υπόθεση εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και φοροδιαφυγής. Ο επιχειρηματίας έκανε λόγο για «ψευδείς και συκοφαντικές πληροφορίες» που, όπως τόνισε, πλήττουν την προσωπικότητά του και τη φήμη των εταιρειών του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κοκλώνης υπογράμμισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε επιχειρήσεις συμφερόντων του υπήρξαν αποδέκτες εικονικών τιμολογίων, ενώ επεσήμανε ότι όλες οι συναλλαγές έχουν ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα και έχουν κριθεί απολύτως καθαρές. «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου αποδέκτης εικονικών τιμολογίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι συναλλαγές των εταιρειών του έχουν ελεγχθεί πολλές φορές και εξονυχιστικά από τις αρχές, χωρίς να προκύψει το παραμικρό μεμπτό στοιχείο, σημειώνοντας ότι «κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος».

Ο κ. Κοκλώνης επεσήμανε ακόμη ότι η αναπαραγωγή τέτοιων «ψευδών και ανακριβειών» έχει ως μοναδικό στόχο να βλάψει τη φήμη του, προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει με κάθε νόμιμο μέσο σε όποιον τις διακινεί ή τις δημοσιοποιεί.

