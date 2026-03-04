Νίκος Κοτρωνιάς: Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η δήλωσή του

Ο περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας Νίκος Κοτρωνιάς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενος ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και πολιτικής πρακτικής που, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται την πολιτική δράση – με σεβασμό, συλλογικότητα και θεσμική λειτουργία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κοτρωνιάς ευχαρίστησε τα μέλη και τους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παραμένει ενεργός στην υπηρεσία των πολιτών. Συγκεκριμένα, θα συνεχίσει να δρα ως περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ως μέλος της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», διατηρώντας συνέπεια, ανεξαρτησία και διάθεση συνεργασίας για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

Αναλυτικά ανέφερε στη δήλωσή του:

«Ανακοινώνω την αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, έχοντας πλήρη επίγνωση των δύσκολων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Η απόφασή μου αφορά ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και πολιτικής πρακτικής, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική δράση, με σεβασμό, συλλογικότητα και θεσμική λειτουργία. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένω, πάνω απ’ όλα, στην υπηρεσία των πολιτών ως περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ως μέλος της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», με συνέπεια, ανεξαρτησία και διάθεση συνεργασίας για το καλό της τοπικής μας κοινωνίας»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



