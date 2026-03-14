Νίκος Μισίρης για Μενεγάκη: «Έκλεισε τον κύκλο της, γιατί να γυρίσει;» – Τι είπε για την Καραβάτου

Δηλώσεις με δύο σαφή μέτωπα έκανε ο Νίκος Μισίρης στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», καθώς από τη μία μίλησε με θερμά λόγια για τη φετινή του συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου και από την άλλη επανήλθε στη συζήτηση για την Ελένη Μενεγάκη, υπερασπιζόμενος την άποψη που είχε ήδη διατυπώσει για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Ο δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου, λέγοντας ότι βρέθηκε δίπλα σε μια παρουσιάστρια που του έδωσε την αίσθηση ασφάλειας και ουσιαστικής στήριξης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν άνθρωπο δοτικό, που αφήνει χώρο στους συνεργάτες του να εξελιχθούν, να αναπνεύσουν και να ανθίσουν επαγγελματικά. Μάλιστα, συνδέοντας αυτή την αναφορά με την κατάσταση στην τηλεόραση, σχολίασε ότι το περιβάλλον του χώρου είναι συχνά τόσο τοξικό, ώστε πολλές φορές δεν αφήνει περιθώριο ούτε για ανάσα.

Στη συνέχεια, πέρασε στο θέμα που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις γύρω από το όνομά του: την τοποθέτησή του για την Ελένη Μενεγάκη. Ο ίδιος είπε ότι δέχθηκε έντονη κριτική επειδή απλώς εξέφρασε την άποψή του, υποστηρίζοντας ότι η Μενεγάκη υπήρξε κεντρικό τηλεοπτικό πρόσωπο μιας άλλης εποχής, όταν ο τηλεθεατής αντιμετώπιζε την τηλεόραση με πολύ μεγαλύτερη λάμψη και μαγεία από ό,τι σήμερα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την αξία της στη δουλειά της.





Ωστόσο, ο Νίκος Μισίρης επέμεινε ότι, κατά τη γνώμη του, η συγκεκριμένη τηλεοπτική διαδρομή έχει ολοκληρωθεί. Όπως είπε, η Ελένη Μενεγάκη έχει ήδη περάσει σε μια άλλη φάση ζωής και δεν βλέπει τον λόγο να επιστρέψει, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν δεν πρέπει να δοθεί χώρος και σε νεότερα πρόσωπα. Ανέφερε ακόμη ότι διάβασε πολλά αρνητικά σχόλια για την τοποθέτησή του, αλλά και αρκετά θετικά, από ανθρώπους που -όπως είπε- θεώρησαν ότι κάποιος επιτέλους λέει ανοιχτά αυτό που πιστεύει.

Έτσι, η νέα του παρέμβαση κρατά ζωντανή τη συζήτηση για το αν η τηλεόραση πρέπει να επενδύσει ξανά σε πρόσωπα με βαριά ιστορία και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα ή αν έχει έρθει η ώρα να στραφεί πιο καθαρά σε μια νέα γενιά παρουσιαστών. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ο ίδιος φρόντισε να βάλει καθαρά τη δική του θέση: στήριξη στη συνεργασία που ζει σήμερα και ανοιχτή αμφισβήτηση για επιστροφές από το τηλεοπτικό παρελθόν.

