Νίκος Μουρατίδης: «Στενοχωριέμαι πολύ για τον Μαζωνάκη»

Ο Νίκος Μουρατίδης θυμήθηκε τη δεκαετή συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μίλησε με εμφανή πικρία για όσα ακολούθησαν μετά την επαγγελματική τους ρήξη.

02 Μάι. 2026 15:15
Pelop News

Νίκος Μουρατίδης και Γιώργος Μαζωνάκης έχουν πίσω τους μια συνεργασία που κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια και, όπως φάνηκε από όσα είπε ο γνωστός μάνατζερ, δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική σχέση που έκλεισε και ξεχάστηκε.

Καλεσμένος το Σάββατο 2 Μαΐου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Νίκος Μουρατίδης ρωτήθηκε για τον τραγουδιστή και μίλησε ανοιχτά για το κοινό τους παρελθόν, αλλά και για την απόσταση που υπάρχει σήμερα ανάμεσά τους.

Ο ίδιος είπε πως με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχουν πλέον χαθεί. Όχι με την έννοια ότι δεν μιλούν καθόλου, αλλά όπως εξήγησε, η σχέση τους δεν είναι πια αυτή που ήταν.

 

«Έχουμε χαθεί, αλλά όταν βρισκόμαστε μιλάμε»

«Έχουμε χαθεί. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε, αλλά σε τέτοιο επίπεδο έχουμε χαθεί», είπε ο Νίκος Μουρατίδης, δείχνοντας από την αρχή ότι το θέμα τον αγγίζει ακόμη.

Ο μάνατζερ δεν στάθηκε μόνο στην προσωπική απόσταση. Είπε πως στενοχωριέται για όσα μαθαίνει κατά καιρούς από ανθρώπους του χώρου, δημιουργούς, συνθέτες και στιχουργούς, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Και δεν στενοχωριέμαι τώρα που βγήκε στη φόρα. Στενοχωριέμαι, γιατί εγώ μαθαίνω από διάφορους δημιουργούς, συνθέτες, στιχουργούς. Μαθαίνω πράγματα, τα οποία με στενοχωρούν», ανέφερε.

Η δεκαετία που άλλαξε την πορεία του Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μουρατίδης γύρισε πίσω στα χρόνια της συνεργασίας τους. Όπως είπε, υπήρξε μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη για σχεδόν μία δεκαετία και θεωρεί ότι είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του.

«Δούλεψα με τον Μαζωνάκη σχεδόν μια δεκαετία. Ήμουν ο μάνατζέρ του. Τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σούπερ σταρ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η φράση του αυτή αποτυπώνει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο ίδιος τη συμβολή του στην καριέρα του τραγουδιστή: ως μια περίοδο χτισίματος, προβολής και ανόδου που, κατά τον ίδιο, οδήγησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην πρώτη γραμμή.

Η διαφωνία που έφερε το τέλος

Η συνεργασία τους, όπως είπε, δεν ολοκληρώθηκε χωρίς ένταση. Ο Νίκος Μουρατίδης ανέφερε ότι κάποια στιγμή οι δυο τους διαφώνησαν και αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς επαγγελματικούς δρόμους.

«Διαφωνήσαμε σε κάποιο σημείο και χωρίσαμε», είπε, χωρίς να επεκταθεί στο τι ακριβώς είχε συμβεί.

Από τότε, όπως υποστήριξε, η εικόνα που έχει για τον Γιώργο Μαζωνάκη τον απογοητεύει. «Έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια και στενοχωριέμαι, γιατί δεν είναι τυχαία περίπτωση», πρόσθεσε.

Με λίγες φράσεις, ο Νίκος Μουρατίδης έδειξε πως εξακολουθεί να παρακολουθεί την πορεία του τραγουδιστή, αλλά και ότι για εκείνον η ιστορία τους δεν έχει μείνει απλώς στο παρελθόν.

